Bundesverdienstkreuz für Sylter Lehrer : Kuschelpullover aus Peru haben sein Leben verändert

Klaus Vollgraf sitzt in seinem Westerländer Wohnzimmer vor einem Stapel flauschiger Wollpullover und kann es noch gar nicht richtig fassen. Diese Pullover haben nicht nur das Leben von unzähligen Kindern im fernen Peru verändert, sie verändern gerade auch seins. Denn sie sind wichtiger Bestandteil des ehrenamtlichen Engagements, dem sich der Lehrer des Schulzentrums Sylt seit über 30 Jahren widmet. Und das kam so: 1983 war ein Freund der Familie Vollgraf im Urlaub in Peru und verbrachte dort einige Nächte in einer Schule, die von Dominikanerschwester Francisca Jave Noriega geleitet wurde. Hier durfte er erfahren, dass diese Menschen trotz Elend und Armut herzlich und gastfreundlich sind. Auf seiner weiteren Reise machte er die Bekanntschaft von Eberhard Rothmann, der in Peru eine Exportfirma für Wollpullover gegründet hatte. Aus der Wolle der heimischen Alpakas wurden unter einfachsten Bedingungen kuschelige Pullis in verschiedenen Farben und Formen hergestellt. Genau die sollten ihren Weg nach Sylt finden, denn als Vollgraf die Reiseberichte seines Freundes hörte, beschloss er zu handeln und zu helfen.

Er nahm Kontakt zur Firma von Rothmann auf und bestellte eine Ladung der traditionellen peruanischen Wollpullover, die er über Inge Dethlefs und ihren „Körnerladen“ in Braderup verkaufen konnte. Um den Verkauf anzukurbeln, gründete Klaus Vollgraf seinen Verein „Padrino“ und richtete die Website www. padrinoperu.de ein. Das Engagement auf der Insel zog weitere Kreise und Klaus Vollgraf durfte sich über Vereinsmitglieder freuen, die ihm bis heute treu zur Seite stehen. Gründungsmitglieder der ersten Stunde waren Inge Dethlefs, Dr. Norbert Spahn, Kollegen des Schulzentrums und Rainer Siefert. Dieser übernimmt seither die Aufgabe, die bestellte Ware aus Peru vom Flughafen Hamburg abzuholen und auf die Insel zu bringen, damit der Nachschub an Kuschelpullovern stets gesichert ist. Klaus Vollgraf nutzte seitdem auch den alljährlichen Adventsmarkt im Schulzentrum dafür, die peruanischen Pullis an den Mann und die Frau zu bringen. Schließlich übernahm das Schulzentrum die Patenschaft für „Padrino“ und unterstützte den engagierten Lehrer mit Überschüssen und Spenden aus schulischen Veranstaltungen. Den Erlös aus den Verkäufen schickte Klaus Vollgraf regelmäßig an Schwester Francisca nach Peru, die die Gelder dazu verwendete, die allernötigsten Dinge für die Kinder an ihrer Schule zu beschaffen: Nahrung, Kleidung, Medizin und Schulbedarf.

Bis zu ihrem Tod im letzten Jahr hielt Schwester Francisca Kontakt zu den Spendern auf Sylt und berichtete in ihren Briefen über die Veränderungen, die durch die Spendensummen angestoßen werden konnten: Man errichte 1993 ein Schulgebäude und stattete Klassenräume aus, ehemalige Schüler konnten zu Lehrern ausgebildet werden, eine Schulspeisung für rund 200 Kinder wurde ins Leben gerufen und die medizinische Betreuung konnte gewährleistet werden. „Wir konnten es sogar ermöglichen, dass ein Kind mit Wasserkopf erfolgreich operiert wurde und nun ein normales Leben führen kann”, berichtet Klaus Vollgraf, der selbst noch nie in Peru war. Und trotzdem hatte der Lehrer immer wieder neue Ideen, um noch mehr Spenden für sein Herzensprojekt zu organisieren. So sammeln zum Beispiel die Reinigungskräfte im Schulzentrum die vergessenen Pfandflaschen ein, die der Lehrer zum Automaten trägt und auf diese Weise jedes Jahr rund 250 Euro Pfandgeld nach Peru schicken kann. „Ein großes Glück war, dass wir einen Großspender gefunden haben, der uns jedes Jahr mit einer sehr großzügigen Summe unterstützt. Dafür müssen wir schon viele Pullover verkaufen”, sagt Klaus Vollgraf dankbar. „Mehr solcher Spender zu haben, wäre ein Traum, denn wir möchten auch der Nachfolgerin von Schwester Francisca weiter unter die Arme greifen.“

Sein jahrzehntelanges Engagement wurde nun auch ganz offiziell gewürdigt, denn Klaus Vollgraf wurde zusammen mit drei weiteren Schleswig-Holsteinern gestern in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. „Das ist alles sehr aufregend und ich freue mich wirklich sehr, aber im Grunde genommen ist mein Verdienst eine Gemeinschaftsleitung und als solche nehme ich die Auszeichnung dann auch stellvertretend für uns alle in Empfang”, verriet Klaus Vollgraf vor seiner Abfahrt nach Kiel.



von Sabine Fleischmann

erstellt am 23.Aug.2017 | 04:43 Uhr