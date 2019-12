Adventskalender Sylter Rundschau 2019 : Kurz vor Kriegsbeginn: Die letzten Weihnachtsfeste mit "Vati"

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel.

Avatar_shz von ago

04. Dezember 2019, 11:18 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Dafür haben sie in ihren Erinnerungen und Fotoalben gekramt und teilen sie nun mit den Lesern der Sylter Rundschau.

Heute geht es mit der Westerländerin Inge Schadach (86) nach Berlin zurück in die Jahre vor Kriegsbeginn.

Früher ist nicht so viel fotografiert worden wie heute. Trotzdem habe ich ein altes Fotoalbum, voll mit Kinderbildern von mir. Das schöne Stück hat mein Vater für mich gebastelt – sogar den Krieg hat es unbeschadet überstanden. Auf den Bildern bin ich vor unserem schön geschmückten Weihnachtsbaum zu sehen.

Vom Weihnachtmann hatte ich damals noch nie etwas gehört, denn bei uns kam in der heiligen Nacht stets das Christkind zu Besuch.

Ganz aufgeregt ging ich am heiligen Abend in freudiger Erwartung des kommenden Morgens zu Bett. Durchschlafen konnte ich selten und so schlich ich mich in den frühen Morgenstunden meist ins Bett meiner Eltern. Unsere Schlafzimmertür war stets verschlossen. Als Zeichen, dass es an der Zeit war aufzustehen und das Christkind bereits einen fein geschmückten Baum und seine Gaben gebracht hatte, stand am Morgen des 25. Dezembers – wie von Zauberhand geöffnet – plötzlich die Tür offen. Ach was war das herrlich! Drolliger Weise habe ich damals nicht verstanden, dass es kein Zufall war, dass mein Vater just in diesem Moment immer auf der Toilette war. Jedes Jahr ärgerte ich mich, dass er diesen besonderen Moment verpasste! „Vati, Vati – das Christkind ist da! Wo bist du?“, rief ich, während ich mit Mutti im Bett wartete, dass auch mein Vater erschien und wir gemeinsam unseren Weihnachtsbaum bestaunen konnten.

Privat

Große Geschenke gab es damals ja nicht: So saß meine Puppe jedes Jahr zu Weihnachten neu eingekleidet unter dem Baum – daneben ein Hexenhaus aus Pfefferkuchen. Meine Mutter muss es wohl gebacken haben. Außerdem gab es für mich ein Spiel oder ein Buch. Und mein Vater, der war mein Liebster, verbrachte die darauf folgenden Feiertage spielend mit mir am Küchentisch. Nie hat er sich beschwert. Wenn ich da heute daran denke, dann fehlt er mir noch immer.

In einem Jahr, da sagte Papa zu mir: „Du, ich habe das Christkind gesehen!“ Über den Balkon sei es hinaus geflogen, erzählte er. Was war ich aufgeregt, denn ich wollte das Christkind doch auch so gerne sehen. Wir gingen also hinaus auf den Balkon. „Vielleicht sehen wir es ja noch“, sagte mein Vater. Angestrengt suchte ich den Schnee nach einer Spur des Christkindes ab. „Schau mal da!“, rief Vater plötzlich und deutete auf die alten Puppenkleider, die oben auf dem Schnee lagen. „Sieh mal Inge, die muss das Christkind beim Losfliegen verloren haben.“ Das werde ich nie vergessen! Er muss gewusst haben, wie viel es meiner Kinder-Seele bedeutete.

Das war das vorletzte Weihnachten, das ich mit meinem Vater, der im Krieg gefallen ist, verbracht habe. Noch heute blättere ich gerne durch das Album und erinnere mich an ihn.