Kultur auf Sylt : Kursaal³ lockt immer mehr Besucher an

von Ralf Henningsen

erstellt am 24.Nov.2017 | 05:14 Uhr

Der Wenningstedter Kursaal ist noch jung, aber das Kulturprogramm kann sich sehen lassen. Auch im dritten Jahr zieht Elke Wenning eine erfolgreiche Bilanz für den Veranstaltungsort. „Wir sind auf einem guten Weg zum Ganzjahreshaus“, sagt die Veranstaltungsleiterin, „die Besucherzahlen steigen kontinuierlich.“ Mit Kleinkunst ging es los, doch mittlerweile gehören auch Messen, Kongresse und Konferenzen zum Programm des „Kursaal³“.

Dazu bietet das Wenningstedter „Haus am Kliff“, das die Gemeinde Ende 2014 nach fünf Jahren Planung eingeweiht hat, reichlich Platz: Der große Kursaal fasst bis zu 360 Gäste bei voller Bestuhlung oder 700 Gäste stehend. Der Konferenzraum im Obergeschoss mit Platz für 30 Personen eignet sich ideal für Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen – ein Angebot, das sich langsam herumspricht und immer häufiger gebucht wird.

Die Vermietung des Kursaals und des Konferenzraumes ist wichtig für die Kostenrechnung des Tourismusservices Wenningstedt-Braderup. „Denn allein mit Kunst und Kultur sind schwarze Zahlen nicht zu schaffen“, erläutert Elke Wenning. Tagesveranstaltungen sind unabdingbar, damit sich das Abendprogramm rechnet. Das ist auch der gravierende Unterschied zum Meerkabarett, bei dem Elke Wenning vor ihrem Wechsel nach Wenningstedt tätig war. „Das Meerkabarett ist ein zeitlich begrenztes Festival, der Kursaal ein Ganzjahreshaus.“

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres im Kursaal³ zählten für Elke Wenning die szenischen Lesungen, die sehr gut angenommen worden seien – allen voran Stefan Gwildis mit seiner Interpretation von Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“. „Das war mein persönliches Highlight“, erzählt die 62-jährige Sylterin. Vielleicht kommt Gwildis 2018 mit den „Söhnen Hamburgs“ nach Sylt – an der Seite von Joja Wendt und Rolf Claussen. Erfolgreich war auch die Lesung „KüstenNebel“ mit dem Schauspieler Axel Pape, der Texte von Jan Brandt, Hans-Erich Viet und Frank Deppe vortrug – so erfolgreich, dass Elke Wenning eine Ausnahme macht und Axel Pape im Mai 2018 wieder auf die Bühne holt.

Noch nicht in trockenen Tüchern ist ein Auftritt von Ulrich Tukur. Seine Wolfgang-Borchert-Lesung „Meine Seele ist wie eine Straßenlaterne“ hat am 21. Dezember im St.-Pauli-Theater Premiere und dürfte auch auf Sylt viele Gäste anziehen, wenn es mit dem Engagement klappt.

Aber noch mehr szenische Lesungen erwarten das Wenningstedter Publikum für 2018: Liedermacher Klaus Hoffmann erzählt aus seinem Debütroman „Afghana“, und es kommt Rainer Moritz, der im November schon beim Langen Literaturwochenende im Hörnumer Budersand aufgetreten ist. Lennart A. Salomon tritt in einer Lesung gemeinsam mit Heinz Rudolf Kunze auf. Im Februar werden die Besucher den Einakter „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind erleben können. Und zuguterletzt trägt Schauspieler Hansi Kraus gemeinsam mit Sängerin Lou Hoffner „Loveletters“ vor.

Im zuendegehenden Jahr sorgten noch andere Veranstaltungen im Kursaal für Schlagzeilen – zum Beispiel die TV-Sendung „Shopping Queen“, die eine Woche lang allabendlich im Kursaal und auf der Kurpromenade produziert wurde.

Besonders stolz ist Elke Wenning auf das Song-Ping-Pong, das in Wenningstedt erfunden wurde. An diesen Abenden treten vier Musiker, die man aus anderen Bands kennt, im Kursaal gemeinsam auf die Bühne und improvisieren – kein Abend gleicht dem anderen. 2018 wird es vier Song-Ping-Pong-Abende geben. Hinzu kommen zwei Nightwash-Abende mit Standup-Comedy. In jeder Show wechseln sich bekannte Comedians und neue Talente auf der Bühne ab.

In den letzten beiden Juni-Wochen und den ersten beiden Juli-Wochen 2018 gibt es im Kursaal³ wieder Public Viewing – dann steht die Fußballweltmeisterschaft in Russland an. In Wenningstedt werden die Spiele mit deutscher Beteiligung auf der Leinwand gezeigt.

Was nicht fehlen darf im Kursaal³-Repertoire sind die donnerstäglichen Auftritte von Jo Bohnsack, Oliver Strempler, der Westerländer Speeldeel, der Inselspeeler und natürlich des Sylter Shantychores – „die werden gut angenommen und gehören einfach zur Insel dazu“, meint Elke Wenning.

Eintrittskarten kosten im Wenningstedter Kursaal grundsätzlich maximal 29 Euro inklusive Gebühren – nur in Ausnahmefällen wie beim Konstantin-Wecker-Konzert waren es einmal 39 Euro. Dabei hat Elke Wenning die Erfahrung gemacht, dass viele Gäste sich spontan zu einem Besuch entscheiden und daher die Abendkasse oft stärker nachgefragt wird als der Vorverkauf. Nicht zuletzt, weil in Wenningstedt kein Aufpreis für die Abendkasse erhoben wird. Dazu trägt auch die zentrale Lage des Kursaal³ auf der Insel bei – oft sind es Spaziergänger an der Kurpromenade, die kurzentschlossen eine Veranstaltung besuchen. Der Sonnabend ist als Veranstaltungstag jedoch weitgehend tabu – wegen des traditionellen Gästewechsels auf der Insel. Der Anteil der Sylter am Publikum betrage rund 20 bis 25 Prozent. „Das ist viel“, freut sich die Veranstaltungsleiterin. Nur im Juli und August kämen nicht so viele Einheimische zu den Veranstaltungen.

Es ist Elke Wennings persönlicher Anspruch, dass sich der Kursaal in fünf Jahren nach dem Start als fester Veranstaltungsort auf Sylt etabliert hat. In den ersten drei Jahren sei man diesem Ziel deutlich näher gekommen. Und ihr Engagement, neue Höhepunkte in das Haus am Kliff zu holen, ist nahezu grenzenlos: „Es macht mir so viel Spaß“.