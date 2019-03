Anleitung zur Eigenkontrolle : Kurs zur Früherkennung von Brustkrebs

Am Mittwoch, 6. März, wird der Kurs in der Asklepios Nordseeklinik angeboten.

von sr

05. März 2019, 08:27 Uhr

Sylt | Am Mittwoch, 6. März, werden Frank Lorenzen, Chefarzt der Gynäkologischen Onkologie in der Asklepios Nordseeklinik Westerland, und Dr. Stephanie Brauer von 18 bis 19 Uhr einen Kurs zur Früherkennung von Brustveränderungen anbieten. Nach der theoretischen Einführung zum Thema folgen praktische Übungen an verschiedenen Silikonmodellen mit anschließendem Informationsaustausch. Das Angebot richtet sich an alle Sylterinnen und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung (bis 06. März, 14:00 Uhr) bitte bei Frau Krauß unter b.krauss@asklepios.com, oder telefonisch unter: 04651 84 1301.