Kunterbuntes Kindertreiben

Ausverkaufte Kindermaskerade des TSV Westerland / 300 Gäste besuchten die Fastnachtveranstaltung

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 17:37 Uhr

Westerland | Mit einem so großen Kindertrubel hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet: Alle 300 Eintrittskarten waren bei der diesjährigen Kindermaskerade des TSV Westerland restlos ausverkauft. „Das hatten wir noch nie“, freuten sich Geschäftsführer Stefan Reimers und der Vorsitzende, Hans-Wilhelm Hansen. Und so wirbelten am Sonntagnachmittag, 2. Februar, Hundertschaften kleiner Cowboys, Piraten, Hexen und Zauberer zur Musik von DJ Markus Prange durch den Alten Kursaal am Rathausplatz. Für reichlich Bespaßung auf der Tanzfläche sorgte auch TSV-Trainer Torsten Lickfers, der mit den Kleinen eine Polonäse und viele andere, lustige Tänze aufführte.

Daran hatte auch die Harry-Potter-Gang ihre wahre Freude: Feenja und Lucas, beide als Harry Potter verkleidet, Viktoria als Hermine, Robert als Dumbledore, Alice als – Nomen ist Omen – Alice im Wunderland und Emilia hatten aber besonderen Spaß an der Naschi-Rakete: In regelmäßigen Abständen wurde diese von der Bühne aus gezündet und ließ einen Regen aus Süßigkeiten über die tanzenden Kids niedergehen.

Apropos Süßigkeiten: So viel Spaß und Tanz machten ordentlich Hunger, und so war am Kuchenbuffet, das von den Eltern und der Kupferkanne gesponsert wurde, ebenso viel los wie am Würstchenstand nebenan.

Eine weitere Überraschung, die für strahlende Kinderaugen sorgte: Im Eintrittspreis von drei Euro war auch ein Los für die große Tombola enthalten, bei der die Kinder im 45-Minuten-Takt jede Menge toller Preise gewinnen konnten: Von Eintrittskarten für Kino, Aquarium und Erlebniszentrum Naturgewalten bis hin zu Geschenkepaketen von „Lütt und Plietsch“ und H. B. Jensen. „Allen Sponsoren sind wir überaus dankbar“, betonte Hans-Wilhelm Hansen, „nicht zuletzt dem Insel Sylt Tourismus Service, der sogar auf die Gage für die Brandwache verzichtet hat.“