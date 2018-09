Sylter Künstler : Kunstwerke von Ingo Kühl in Kiel

Unter dem Titel „meeresnah“ zeigt die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein Werke des Sylter Künstlers Ingo Kühl.

von Julia Nieß

24. September 2018, 17:45 Uhr

Vom heutigen Dienstag, 25. September, bis zum 7. Januar 2019 zeigt die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein in den Räumen des Sparkassenverbandes im Faluner Weg in Kiel unter dem Titel „meeresnah“ Werke des in Keitum beheimateten Künstlers Ingo Kühl. Der 1953 in Bovenau im Kreis Rendsburg-Eckernförde geborene Künstler hat auf zahlreichen Reisen nahezu sämtliche Meere der Welt gesehen. Ein Großteil seines Gesamtwerks ist daher diesem Themen- und Motivbereich gewidmet.

Ingo Kühl hat sich den maritimen Naturgewalten verschrieben. Stets stellt er einen landschaftlichen Bezug zum Meer mit seinen sich oft auftürmenden Wellen her, mitunter aber auch nur zu einem schmalen Küstensaum. Dabei reduziert der Künstler die Farbgebung zumeist auf wenige Töne, wenngleich er diese durch eingestreute Kontraste in ihrer Präsenz deutlich steigert.

Der seit 2002 auf Sylt lebende Maler stellt seine Bilder auch in seinem Atelier in der Keitumer Süderstraße 42 aus. Ingo Kühl verbringt viel Zeit auf der Insel und genießt hier vor allem die „atemberaubende Landschaft“, wie er sagt. „Sylt steht für mich ganz klar für die Natur“, betont der Künstler. Allerdings habe er auch die Erkenntnis erlangt, dass die Landschaft nicht alles ist: „Man ist nicht nur mit der Landschaft verbunden, sondern auch mit den Menschen. Und ich bin auch wegen der Menschen hier. Bei aller Liebe zum Meer, meine Liebe zu Sylt ist auch an die Sylter gekoppelt.“



Das Atelier von Ingo Kühl kann nach Vereinbarung unter der Tel-Nr. 0174-3761422 be

sichtigt werden.