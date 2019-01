Kunstrasen für Sylter Fußballer

Schulausschuss stellt 1,5 Millionen Euro für den Umbau im Sportzentrum Sylt-Ost bereit

von Anja Werner

20. Januar 2019, 16:54 Uhr

Frohe Botschaft für die Sylter Fußballer: Das Sportzentrum Sylt-Ost bekommt einen Kunstrasenplatz. „Damit sind wir deutlich weniger vom Wetter abhängig als bisher“, freut sich Team-Sylt-Vorsitzender Ralf Westphal. Anderthalb Millionen Euro hat die Gemeinde Sylt dafür eingeplant. Am 17. Juni könnte der Umbau an der Keitumer Landstraße beginnen.

In seiner Sitzung am Mittwochabend gab der Schulausschuss einhellig grünes Licht für die Investition und erhöhte auch gleich die im Haushalt eingeplante Summe von 900 000 Euro auf 1,5 Millionen Euro, damit die Baumaßnahme in der Saisonpause im Sommer zügig über die Bühne gehen kann. Nach dem großen Altliga-Cup von Tinnum 66 am 15. Juni könnte der erste Spatenstich schon am Montag, 17. Juni, erfolgen, erklärte Ralf Westphal im Gespräch mit unserer Zeitung. Wenn alles wie geplant läuft, hätte der neue Kunstrasen vier Monate später – also Ende Oktober oder Anfang November 2019 – seine Platzreife.

Der Ausbau eines der drei Fußball-Spielfelder im Sportzentrum Sylt-Ost zum Kunstrasenplatz war bereits Bestandteil des Sportstättenentwicklungskonzeptes, das die Gemeinde Sylt 2013 in Auftrag gegeben hat. Aber erst durch die jüngsten Pläne, im Sylt-Stadion einen Multipark für die jungen Rollsportfans einzurichten, hat das Thema wieder Fahrt aufgenommen.

Die Fußballer räumen das Sylt-Stadion und trainieren künftig nur noch an der Keitumer Landstraße, wo auch der Spielbetrieb von der F-Jugend bis zur Herrenmannschaft ausgetragen wird. Und zwar ganzjährig. Im extrem verregneten Herbst/Winter 2017/18 mussten zwischen 45 und 60 Spiele abgesagt werden, erinnert sich Team-Sylt-Chef Westphal. Mit einem Kunstrasenplatz aber wären wohl Zweidrittel der Spiele noch möglich gewesen.

Am Mittwochabend präsentierte Arne Siller vom Kieler Landschaftsarchitekten-Büro Siller die Pläne für den Tinnumer Kunstrasenplatz. Die Ingenieure hätten sich im vergangenen Jahr mit den neuen Kunstrasenplätzen in Niebüll, Risum-Lindholm und Löwenstedt bereits einen guten Namen gemacht, erklärte Ralf Westphal. Zum Sportzentrum Sylt-Ost gehören derzeit drei Fußballfelder mit Naturrasen – das Großfeld direkt an der Keitumer Landstraße, das der Umzäunung wegen „Käfig“ genannt wird, ein zweites Großfeld an der Bahnlinie, das für die meisten Spielbegegnungen genutzt wird, und ein Kleinfeld links hinter der Halle, das die Fußballer in Eigenleistung erstellt haben. Der „Käfig“ soll zum Kunstrasenplatz ausgebaut werden, wozu zunächst der Oberboden in einer Höhe zwischen 41 und 104 Zentimetern abgetragen werden muss. Dann wird eine Bodenschicht („Planum“) ausgebracht, die das Platzgefälle ausgleichen soll. Zur Dränage wird ein rohrloses Entwässerungssystem installiert und mit Kiessand aufgefüllt. Darauf kommt eine mindestens 20 Zentimeter dicke Tragschicht aus einem Mineralgemisch, dann eine 3,5 Zentimeter dicke gebundene elastische Tragschicht. Der Schulausschuss sprach sich dabei für den Einsatz von Naturkork aus – das sei ökologisch sinnvoller als Gummigranulat. In der letzten Bauphase wird der eigentliche Kunststoffrasenbelag ausgebracht.

Mit dem 105 mal 68 Meter großen Spielfeld ist es aber nicht getan. Die Flutlichtanlage wird erneuert und der Platz bekommt insgesamt eine höhere Umzäunung. Ein von zwei auf sechs Meter erhöhter Zaun an der nördlichen Seite soll verhindern, dass Bälle auf die Keitumer Landstraße rollen. Auf der südlichen Seite zur Sporthalle ist eine überdachte Tribüne mit Sitz- und Stehplätzen geplant.

Die Bruttokosten haben die Landschaftsarchitekten mit 1,5 Millionen Euro kalkuliert. Der Schulausschuss erwartet aber, dass rund 600 000 Euro aus verschiedenen Fördertöpfen, zum Beispiel vom Land, eingeworben werden. In das Projekt sollen auch Eigenleistungen vom Team Sylt und Sponsoren- und Spendengelder einfließen.

Team-Sylt-Chef Ralf Westphal dankte dem Schulausschuss für die Unterstützung des Teams Sylt, dem rund 180 aktive Fußballer in zehn Jugend- und Herren-Mannschaften angehören. „Wir erwarten dadurch einen großen Schub für den Fußballsport auf Sylt“, erklärte Westphal. Vielleicht käme sogar wieder eine Mädchen- oder Frauen-Mannschaft zustande.

Um die drei Spielfelder effizient nutzen zu können, seien aber noch weitere Umkleide- und Sanitärräume erforderlich. Derzeit gäbe es im Sportzentrum vier Kabinen, von denen aber zwei meistens für den Hallenbetrieb genutzt werden, erläutert Westphal.

Der Wunsch der Fußballer: ein eigenständiges Gebäude auf der östlichen Seite der Sporthalle mit weiteren vier Umkleidekabinen. Doch darüber muss noch verhandelt werden.