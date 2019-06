Kundschafter vom Alpenrand

von Ralf Henningsen

28. Juni 2019, 18:41 Uhr

Urlaub am Tegernsee – da stellt man sich einen gedeckten Tisch mit blauweißkarierter Tischdecke vor, Schweinshaxe und Weizenbier vor idyllischer Seekulisse. Solch ein Foto schickten mir gerade letztens Freunde aus dem Urlaub.

Ferien in Oberbayern – das ist doch der Klassiker schlechthin, quasi die Mutter aller Urlaube. Doch die Tegernseer sehen das offenbar anders, wie in dieser Woche die „Tegernseer Stimme“ verriet. Die Redaktion hatte einen Autoren in den hohen Norden entsandt, der herausfinden sollte, wie die das auf Sylt so machen mit dem Tourismus. Nach einem Treffen mit dem Sylter „Außenminister“, SMG-Chef Moritz Luft, war ihm klar: „Sylt, das ist marketingmäßig die Champions League.“ Hier werde der Tourismus „professionell und pushy“ vorangetrieben, während das Tegernseer Tal noch in der Amateurliga spiele. Dort bestimmten die Bürgermeister, was im „Kurverein“ läuft.

Bei so viel Provinzialität dürfe man sich nicht wundern, wenn die Bayerische Oberlandbahn noch vor sich hin bummelt, während die Bahn im Norden flugs ein zweites Gleis verlegt.

Dass bis dahin noch einige Jahre ins Land gehen dürften, verschweigt der Reporter. Egal, nehmen wir es als Kompliment. Es läuft wohl doch gar nicht so schlecht auf dieser Insel.