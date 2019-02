Kultur- und Genuss in zwei Gängen

Das Rheingau Musik Festival war zu Gast in Keitum / Nach dem Klassik-Konzert im Kontorhaus ging es zum Gala-Dinner in den Benen-Diken-Hof

Wie potenziert sich Genuss? Einmal im Jahr, und das am vergangenen Sonntag nun schon zum dritten Mal, tun sich das Kontorhaus Keitum, der Benen-Diken-Hof und das Rheingau Musik Festival zusammen, um genau das mit jungen und gleichermaßen herausragenden Musikern und Köchen zu beantworten.

Für Violinist und Förderpreisträger des Rheingau Musik Festivals 2018, Emmanuel Tjeknavorian (23) und seinen Duopartner, Pianist Maximilian Kromer (22), ist es „das erste Mal auf dieser faszinierenden Insel“. Die mehrfach international ausgezeichneten Musiker stammen beide aus Wien. Beide in Musikerfamilien groß geworden, zusammen zur Schule gegangen und seit elf Jahren befreundet. Erst vor vier Jahren haben sie sich gefragt, warum spielen wir eigentlich nicht mal zusammen?! Seither sind sie neben Soloprojekten auch ein kammermusikalisches Duo – und wie. Zwischen ihnen scheint eine Verständigungsmöglichkeit jenseits des Sichtbaren zu bestehen, wie sie wohl nur aus gemeinsamen Kindertagen erwachsen kann.

Die musikalische Eröffnung des Konzertes gehen die beiden raffiniert zurückhaltend an: Mozarts Sonate in C-Dur, KV 303 – amüsiert, erfreut, beschwingt – Wiener Klassik vom Feinsten, zum Ankommen, quasi als wortlose Sympathiebekundung und Begrüßung. Spätestens beim zweiten Stück ist allen klar: Das hier ist kein Schmeichlerabend. Beethoven, Sonate c-Moll Nr. 7, der entkommt man nicht, ein Ruck geht durch das Publikum, Spannung scheint greifbar, atemlose Konzentration liegt im Raum. „Der traut sich wirklich was“, wird Gabriele Eick vom Kuratorium des Rheingau-Musik-Festivals später voller Achtung über Geiger Tjeknavorian sagen, „unglaublich was er seinem Instrument entlockt“. Sie hört genau heraus, was der weniger erfahrene Zuhörer nur fühlt. Da wird grandios individualisiert, Violine galoppiert davon, Flügel folgt, stützt, geleitet, um dann wieder voranzupreschen und sich von der Violine überholen zu lassen. Mal scheinen die Instrumente gleichberechtigt, dann wieder von jener nur zart angedeuteten Konkurrenz, die verlässliche Freundschaft sich augenzwinkernd manchmal so leistet. Sichtlich beeindruckt geht das Publikum in die Pause.

Mit Clara Schumanns drei Romanzen op. 22 geht es in die zweite Halbzeit. Letzter Programmpunkt ist die Sonate Nr. 1 von Gabriel Urbain Fouré und als Tjeknavorian den allerletzten Ton scheinbar endlos aushauchen lässt schließt sich der enthusiastische Applaus zu einem Rhythmus zusammen, der immer fordernder skandiert, die ersten stehen. Debussy gibt es als Zugabe. Bezeichnenderweise heißt dieses Lied 'Beau Soir' – schöner Abend.

Der Konzertnachmittag endete mit einem Überraschungs-Coup: Der Umblätterer des Pianisten Kromer entpuppt sich als Spitzenmusiker Dmitry Egorov. Der Countertenor aus St. Petersburg mit Teilzeitheimat Keitum stimmt die legendäre Arie „Ombra mai fu“ aus Händels Xerxes an, sensibel begleitet von Kromer. Glockenklar erfüllt sein Gesang das gesamte Kontorhaus, vielleicht sogar die Weite der angrenzenden Wiesen und die Herzen der Zuhörer mit so manch gut gehüteten emotionalen Geheimnis. Leise, glückliche Tränen werden weggetupft, und die Gäste verlassen beseelt das Kontohaus, das unter dem hellen, fast vollen Mond im aufsteigenden Nebel erstrahlt.

Für gut 40 Zuhörer geht es nun zum zweiten Gang eines fulminanten Sonntags im Zeichen von Kultur und Genuss: Im Benen-Diken-Hof erwarten Anja und Claas-Erik Johannsen die Gäste zum abschließenden Gala-Dinner im entspannt familiären Rahmen – gemeinsam mit den Musikern. Unter ihnen auch Michael Herrmann, der Intendant des Festivals und freundschaftlich zugeneigte Entdecker von Tjeknavorian. Alle gruppieren sich zwanglos um fünf großzügige Tische. Jetzt zeigen die Künstler und auch die Veranstalter eine sehr liebenswerte Blässe und Durchsichtigkeit, die der dahinschwindenden Anspannung geschuldet sein wird. Gespräche fließen, Gedanken fliegen, es gibt Lachsforelle, Sellerieschaumsuppe, Steinbutt mit Blumenkohl, Vanille und Orange, Kaffee- und Schokoladenmousse. Das Essen tut unglaublich gut nach all den Emotionen und schmeckt fast ein bisschen wie das eben Gehörte, erfrischend und mutig, ein bisschen verwegen, gekonnt berührend.