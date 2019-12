Kult-Restaurant ist wieder offen

Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat gestern die Gosch-Filiale in der Westerländer Friedrichstraße wieder eröffnet

Westerland | Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist gestern die Gosch-Filiale in der Westerländer Friedrichstraße wieder eröffnet worden. Zahlreiche Sylter und Gäste waren gekommen, um bei Fischbrötchen, Knoblauchgarnelen und einem Glas Weißwein die Eröffnung zu feiern und das moderne Haus mitten in der Fußgängerzone zu begutachten. Unter anderem gibt es jetzt mehr Sitzplätze und eine Kinderspielecke.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute endlich aufmachen konnten“, sagte Philipp Fellmann von der Geschäftsleitung am Donnerstag. Trotz einiger Generalproben, zeigte sich bei der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo noch verbessert werden muss. Zu den größten Neuerungen zählen laut Geschäftsleitung „das größere Platzangebot, sodadass in der kalten Jahreszeit mehr Menschen drinnen sitzen können“. Rund 140 Plätzen gibt es innen und weitere 140 auf den Terrassen. Zudem können jetzt geschlossene Gesellschaften im oberen Stockwerk bewirtet werden, sagt Fellmann. Und auch die Technik ist neu: „Wir arbeiten unter anderem mit einer modernen Kühltechnik.“ Weil mehr Lagerraum zur Verfügung steht, müsse nicht mehr so oft nachgeliefert werden, wie zuvor.

Seit Anfang 2018 war der Laden im von der Firma Gosch gepachteten Krogh-Haus mitten in der Fußgängerzone geschlossen, weil das Gebäude runderneuert wurde. Bereits seit 1984 betreibt das Lister Fischunternehmen ein Geschäft in der Westerländer Ecke Friedrichstraße/Boysenstraße.