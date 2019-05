Künstliche Mitten

von Pierre Boom

Mit der Mitte ist es ja immer so eine Sache: Einerseits herrscht dort großes Gedränge – politisch betrachtet bewerben sich mit CDU, SPD (den Links-Revoluzzer Kevin Kühnert lassen wir jetzt mal außen vor), FDP und Grünen derzeit mindestens vier Parteien um die Besetzunghoheit für den begehrten und vermeintlich viele Wählerstimmen versprechenden Platz im Mittelfeld. Wer tatsächlich am Anstoßkreis stehen darf, wird sich bei der Europawahl zeigen.

Andererseits sind Mitten aber auch künstlich konstruierte Gebilde, um in Städten oder Dörfern dort attraktive Plätze zu schaffen, wo sonst abends die Gehsteige hochgeklappt werden. Manchmal geht das mächtig schief – wie zum Beispiel in der Neuen Mitte Westerlands. Gut gemeint heißt eben noch lange nicht gut gemacht: Bänke, auf denen keiner sitzen will, Geräte, mit denen kein Kind spielen will und Rasen, der nicht wachsen will. Aber vielleicht gibt es ja einen zweiten Anlauf zum Mittelkreis und alles wird doch noch gut.