Krönender Abschluss für die U14-Basketballer vom TSV Westerland

von shz.de

27. Mai 2019, 16:01 Uhr

Sylt/Schleswig | Zu ihrem letzten Punktspiel der Saison 2018/19 mussten die Sylter Basketballer nach Schleswig reisen. Es musste unbedingt ein Sieg her, um Tabellenvierter zu bleiben oder sogar noch auf den dritten Platz zu springen.

Durch einen Fehler der Westerländer ging Schleswig zunächst in Führung. Die Sylter rappelten sich jedoch schnell auf und übernahmen die Oberhand. Zur Halbzeit stand es bereits 54 -6 und es war klar, dass dieses Spiel mit das beste Spiel der jungen Westerländer Mannschaft sein sollte. Alle Spieler waren bemüht, dass jeder von Ihnen in die Punkteränge kommt und so arbeiteten alle zusammen um dieses Ziel zu erreichen. Als feststand, dass jeder der acht angereisten Spieler mindestens vier Punkte erzielt hatte, setzten sich die Jungs ein weiteres Ziel. Sie wollten zum ersten Mal die magische 100-Punkte-Grenze überschreiten. Dies schafften Sie auch 2 Minuten vor Schluss. Am Ende stand es 108 - 18 zugunsten der Sylter Basketballer.

Das Glück meinte es gut mit den „Rookies“ der Saison. Der direkte Konkurrent (BBC Rendsburg 3) verlor überraschender Weise gegen den Tabellenvorletzten, sodass die Basketballer des TSV Westerland in ihrer ersten Saison den dritten Platz in der U14 Bezirksliga belegen konnten.



Letzten Sonntag nahmen die U14 Basketballer des TSV Westerland am Qualifikationsturnier für die Saison 2019/2020 in Flensburg teil. Nach einem verhaltenen Start konnte die Mannschaft den 10-Punkte Rückstand gegen die TSB Flensburg wettmachen und am Ende mit 26-23 als Sieger vom Parkett gehen. Nach einer kurzen Pause mussten sie gegen den BBC Rendsburg 2 antreten. Hier lieferten die Insulaner bisher ihr Meisterstück ab. Sie verteidigten gegen eine taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft überragend und konnten in der Offensive das bisher im Training geübte voll umsetzen. Somit gingen sie auch aus diesem Spiel als Sieger mit 26-21 vom Platz. Das dritte und letzte Spiel fand gegen den TSV Kronshagen 2 statt, welches die Sylter mit 36-11 gewannen. Mit drei Siegen aus drei Spielen hat die U14 des TSV Westerland einen vielversprechenden Start in die Qualifikationsrunde gestartet. Das nächste Qualifikationsturnier findet Ende Juni statt, danach wird seitens des Verbandes festgelegt, in welcher Liga die U14 kommende Saison spielen wird.

Die Basketballsparte würde sich über Nachwuchsspieler in der Altersklasse U12 (Geburtsjahr 2008 und jünger) freuen. Das Training findet immer Montags von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr in der Gymnasiumshalle statt.