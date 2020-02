Sylter Kommunalpolitik : Kritik an Plänen für Bank-Neubau in Morsum

Ortsbeirat empfiehlt dem Bauausschuss, am Montag nicht über das Projekt zu beschließen.

09. Februar 2020, 20:31 Uhr

MORSUM | Der von der Sylter Bank angestrebte Neubau an der Ladestraße vis-a-vis des Bahnhofs bleibt ein (Dauer-) Thema im Morsumer Ortsbeirat. Das Vorhaben wurde in der jüngsten Sitzung erneut zurückgestellt, da es den Kommunalpolitikern an konkreten Informationen fehle.

Bereits ziemlich genau vor einem Jahr hatte das Thema den Ortsbeirat beschäftigt. Seinerzeit wurde deutlich, dass sich das Gremium vor allem mit der geplanten Höhe von maximal 8,50 Metern und der zweigeschossigen Bauweise nicht so recht anfreunden mochte.

Der Vorschlag, dass die Sylter Bank ihre Planungen noch einmal überarbeiten solle, wurde vom Gremium seinerzeit präzisiert – eine eingeschossige Bauweise plus Dach ist erwünscht – und einstimmig beschlossen.

Umso größer war die Überraschung bei den Ortsbeiratsmitgliedern, als sie jetzt den neuerlichen Antrag auf „Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ in den Händen hielten, der unter anderem die Höhe weiterhin auf 8,50 Meter beziffert. „An dem Konzept scheint sich ja kaum etwas geändert zu haben“, monierte nicht nur Annas Karnath (Die Insulaner).

Doch es gab bei diesem Thema noch weitere Verstimmungen. So rügte der Ortsbeiratsvorsitzende Stephan Bahr (CDU), dass die Mitglieder die Vorlage von der Verwaltung erst fünf Stunden vor Sitzungsbeginn erhalten hätten. „Auf die Schnelle sollten wir da jetzt keine Entscheidung treffen.“

Für Verwunderung sorgte in dem Gremium außerdem die Tatsache, dass der Antrag der Sylter Bank auf der Tagesordnung der Sitzung des Bauausschusses am Montag, 10. Februar, steht. „Soll der Ortsbeirat so umgangen werden?“, fragte sich Mathias Lauritzen (SPD), während Lars Schmidt (Zukunft) argwöhnte, dass „hier womöglich etwas durch die Hintertür laufen soll.“

Einstimmig beschloss der Ortsbeirat daraufhin, die Sylter Bank zu einer Präsentation des Projekts zu laden und dem Bauausschuss zu empfehlen, diesen Punkt am Montag nicht zu behandeln.