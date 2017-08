Nahverkehr : Kritik an Busvergabeplänen im Sylter Parlament

vergrößern 1 von 1 Foto: Grewe 1 von 1

In Sachen Zukunft des Linienbusverkehrs auf der Insel besteht augenscheinlich noch wesentlicher Beratungs- und unter Umständen auch Verhandlungsbedarf, zumindest in der Großgemeinde Sylt. So lautet das Fazit der Sitzung am Donnerstag Abend, auf der die Gemeindevertreter ausführlich über eine Anfrage der Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, SSW, SWG und Piraten sowie die Antworten des Sylter Bürgermeisters und des Vorstehers des Landschaftszweckverbands (LZV) debattierten. Im Fokus stand dabei allerdings weniger die von den fünf Parteien zuvor erneut ins Spiel gebrachte Option des kostenfreien Busfahrens auf Kurkarte, sondern die Kritik an Details des vorliegenden Vertragsentwurfes zwischen dem LZV und der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) zur Sicherstellung eines „attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs auf der Insel Sylt“ mit Wirkung ab Mitte August 2019 für weitere zehn Jahre.

Vor allem äußerten mehrere Politiker ihr Unverständnis, dass die Taktung der Linien A und B des Stadtverkehrs Westerland sowie des Ortsverkehrs C – „Kleiner Timmuner“ – von bisher einer Stunde auf 90 Minuten verlängert werden soll. „Was jetzt in Sachen Stadtbus vorliegt, ist ein deutlicher Rückschritt“, sagte Ursula Lunk-Lorek. „Wir bauen aktuell ja viele Wohnungen, zum Beispiel im Süden Westerlands. Von dort aus nutzen zahlreiche Bewohner, die kein eigenes Auto haben, die SVG für Einkaufsfahrten zu preiswerten Discountern wie Aldi oder Lidl.“ Statt künftig nur noch alle 90 Minuten sollte die Taktung der Stadt- und Ortsbusse besser noch verdichtet werden, forderte die SWG-Gemeindevertreterin. Seitens der SVG hieß es dazu auf Anfrage der Sylter Rundschau, die Buslinien A bis C seien durchschnittlich nur zu 20 Prozent ausgelastet und hätten deshalb von Anfang an ohne Subventionen gar nicht nicht betrieben werden können. Den Stadtbusverkehr Westerland gibt es seit 1998, 2012 kam dann der „Kleine Tinnumer“ hinzu. Die Zahlungen dafür aus der Gemeindekasse betragen jährlich 220 000 Euro. Falls die SVG als privatwirtschaftliches Unternehmen den Zuschlag für eine Fortführung des Linienbusverkehrs erhalten sollte, sind solche Finanzierungen jedoch ausgeschlossen – anderenfalls wäre zwingend eine EU-weite Ausschreibung erforderlich, die sowohl die Verbandsversammlung des LZV als auch die CDU als stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung ausdrücklich verhindern wollen.

Verzichten müsste die SVG künftig auch auf jährlich 80 000 Euro zur Finanzierung der Schülermonatskarten. Diese Mittel des Kreises Nordfriesland sollen aber nicht entfallen, sondern dem LZV für die Abwicklung und Planung des ÖPNV auf Sylt zur Verfügung stehen, sagte Vorsteher Manfred Uekermann – und betonte, die SVG habe sogar zugesichert, dass die vom Schulträger bestellten Schülerfahrkarten künftig kostenfrei auf der gesamten Insel genutzt werden können. Bei Gerd Nielsen sorgen diese Zusagen der SVG dagegen eher für Misstrauen: „Ein Unternehmer verzichtet freiwillig auf 300 000 Euro, er muss also auch ohne das Geld ganz gut klarkommen“, so der SPD-Fraktionschef. „Der Weg ohne Ausschreibung, der jetzt genommen werden soll, macht mich stutzig. Die SVG steht so gut da, hat so viel für die Insel geleistet – sie müsste doch eine Ausschreibung nicht scheuen.“ Wie andere aus den Reihen der Skeptiker kritisierte Nielsen, dass eine Laufzeit von zehn Jahren bindend wäre und die Gemeinde dann keinerlei Eingriffs- oder Korrekturmöglichkeiten habe. Peter Erichsen vom SSW forderte sogar eine Probezeit für den Busbetrieb mit der SVG, bevor ein Vertrag über zehn weitere Jahre abgeschlossen wird.

Gegenüber solchen grundsätzlichen Bedenken gerieten inhaltliche Fragen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, SSW, SWG und Piraten zur Neuvergabe des Busverkehrs während der Sitzung in den Hintergrund. Beispielsweise, ob an potenzielle Busbetreiber Anforderungen formuliert seien, die wirksam den motorisierten Individualverkehr mindern und den Klimaschutz fördern. Dazu heißt es in den von Bürgermeister Nikolas Häckel schriftlich vorgelegten Antworten, die SVG würde sich verpflichten, dass bis 2024 die Hälfte der Busflotte dem Euro VI-Standard entspricht und der Bestand an Bussen mit emissionsfreier Technik (Elektro, Hybrid, Brennstoffzelle) auf mindestens vier Fahrzeuge und anschließend jedes Jahr um ein zusätzliches Fahrzeug ausgeweitet wird. Zum Thema „Freies Busfahren auf Kurkarte“ hält es die Verwaltung nicht für ausgeschlossen, dass eine Finanzierung über die Kurabgabe doch möglich sein könnte. Allerdings würden gesetzliche Bestimmungen dies ausdrücklich nur für einen „überregionalen Verbund“ zulassen. Laut Auskunft von Kreis und Land könne diese Voraussetzung auf Sylt erfüllt sein – vorausgesetzt, alle fünf Inselgemeinden würden dem zustimmen, dann ihre Satzungen ändern und eine einheitlich Abgabe für den ÖPNV erheben. Erforderlich wäre laut Rechtsberater Wachinger eine Größenordnung zwischen 70 Cent und einem Euro je Kurgast und Tag. Insulare Touristiker halten diese Schätzung allerdings für nicht ausreichend und lehnen auch deshalb eine Busfinanzierung über Kurabgaben grundsätzlich ab.

Zum Ende der kontroversen Diskussion in der Sitzung wies Bürgervorsteher Peter Schnittgard darauf hin, dass es bisher lediglich um die Beantwortung offener Fragen und die Formulierung möglicher Bedenken gehe. Die SVG kündigte auf Nachfrage unserer Zeitung weitere Gespräche mit Politikern an, die dem geplanten Verfahren skeptisch gegenüber stehen. Eine Beschlussfassung in der Gemeindevertretung Sylt ist für den 21. September geplant, zuvor entscheiden laut LZV bereits am 28. August die Wenningstedter Politiker, am 31. August Kampen und Hörnum, ein Termin für List steht bisher nicht fest. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung im Kreistag ist dann für Anfang Oktober vorgesehen.

