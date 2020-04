Sylter Inselpolitik : Krisenkommunikation auf allen Kanälen

Gremiensitzungen finden nicht statt, Videokonferenzen können wichtige Ausschüsse nicht ersetzen. Was die Coronakrise die Kommunalpolitik auf Sylt bedeutet.

07. April 2020, 17:42 Uhr

sylt | Endlich Ruhe. Wenn Jürgen Steensbeck (CDU) in diesen Tagen in Archsum unterwegs ist, genießt er die Stille. Doch was für den Ortsbeiratsvorsitzenden des kleinen Inselortes einerseits nie dagewesen und angenehm erscheint, stellt ihn und andere kommunalpolitische Vertreter andererseits vor große Herausforderungen. Corona-bedingt können Gremiensitzungen nicht stattfinden, Beratungen sind oft nur telefonisch oder über Videokonferenzen möglich.

Zwar trat der für die Gemeinde Sylt wichtige Hauptausschuss am Dienstag zusammen. Allerdings begegneten sich die Mitglieder nicht persönlich, sondern über Video- beziehungsweise Telefonschalte und – wie Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) betont – „zum Informationsaustausch“. Will heißen, Entscheidungen werden auf elektronischem Wege nicht getroffen.

Doch gerade deshalb sei der Informationsaustausch sehr wichtig, meint Häckel. „Da ja formelle Sitzungen öffentliche Präsenzsitzungen sein müssen, stimmt sich dazu Politik intern und mit der Verwaltung ab.“ Aktuell plane die Verwaltung einen Finanzausschuss und eine Gemeindeversammlung im Mai.

Nicht immer kommen die ausgetauschten Informationen in dieser Zeit so schnell an der politischen Basis an wie gewohnt. „In der aktuellen Situation leidet ein wenig der Informationsfluss zwischen Verwaltung zur Selbstverwaltung“, stellt Raphael Ipsen fest. Der CDU-Mann leitet den Ortsbeirat in Tinnum. „Einfach weil Gremiensitzungen nicht stattfinden können und Informationen die politische Basis verzögert erreichen.“ Einen Vorwurf will er deshalb angesichts der besonderen Lage niemandem machen.

Doch auch Bürgermeister Häckel empfindet den Austausch wichtiger Informationen als „echte Herausforderung“. Er bemühe sich auf allen Kanälen um Kommunikation – per E-Mail, WhatsApp, Telefon oder FaceTime. Doch ihm ist klar: „Jede und jeden allgemein bzw. persönlich nach ihren/seinen Bedürfnissen zu informieren, kann nicht zu 100 Prozent gelingen.“

Ohnehin sei es gerade nicht von übergeordneter Bedeutung, ob jeder mit allem zufrieden sei, findet Westerlands Ortsbeiratschef Kay Abeling (CDU). „Es geht jetzt wirklich um das große Ganze und nicht um Partikularinteressen.“ In dieser Krise schlage die Stunde der Verwaltung. „Für unsere Arbeit heißt das, dass sich die Selbstverwaltung jetzt zurücknehmen muss.“

In Keitum macht sich die Vorsitzende des Ortsbeirates schon Gedanken für die nahe Zukunft. Die Coronakrise und ihre finanziellen Folgen bedeute, „dass wir bereits getroffene Empfehlungen möglicherweise noch einmal überprüfen müssen“, ist Gritje Stöver (CDU) überzeugt. Vorwärts ist für ihr Westerländer Pendant ebenfalls die richtige Denk-Richtung. „Wenn die aktuelle Krise überstanden ist, müssen wir die Insel mit gebündelten Kräften wieder hochfahren“, ist Kay Abeling überzeugt. „Der Tourismus ist unsere Schlagader.“