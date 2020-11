22-Jährige auf Sylt vermisst : Kripo sucht weiter nach Ksenja Bajkalov

Die Vermisste hatte zuletzt im „Arosa“-Hotel in List gearbeitet. Familie und Polizei suchen seit rund einem Monat nach der jungen Frau.

25. Oktober 2020, 11:06 Uhr

List/Hachenburg | Nach ihrem ersten Arbeitstag in einem Sylter Luxushotel war sie verschwunden. Auch rund fünf Wochen später fehlt jede Spur von Ksenja Bajkalov. „Wir haben bisher keine neuen Hinweise“, sagte eine Sprecherin der Sylter Kriminalpolizei am Mittwoch.

Am 2. Oktober war die 22-Jährige zum letzten Mal auf Sylt gesehen worden: Gegen elf Uhr sei sie in ihrer Personalwohnung des „Arosa“ -Hotel in List in der Straße Am Hermanns-Hain gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Seitdem ist ihr Handy aus.

Inzwischen war zuletzt der Daunenmantel der Vermissten gefunden worden, wie Tina Bajkalov, Schwester der Vermissten, auf Anfrage der Sylter Rundschau mitteilte. Der gesteppte, grauschwarze Mantel sei demnach bereits am 9. Oktober am Fähranleger in List gefunden worden.

Die Angehörigen der Vermissten suchen auch via Facebook nach der jungen Frau. Der letzte Post auf dem Profil von Ksenja Bajkalov ist allerdings mehr als drei Wochen alt und stammt vom 12. Oktober.

Ursprünglich stammt Ksenja sie aus Hachenburg in Rheinland-Pfalz. Erklären kann sich niemand aus dem näheren Umfeld das plötzliche Verschwinden.

Die Polizei sucht weiter nach der Vermissten.

Wer hat Ksenja Bajkalov gesehen?

Die Vermisste ist schlank, rund 1,76 Meter groß und hat kurzes, hellblondes Haar. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort bitte an die Polizei Sylt unter 04651-70470 oder den Polizeiruf 110.