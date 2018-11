Volkstrauertag auf Sylt : „Kriege produzieren keine Helden“

Anlässlich des Volkstrauertags wurden inselweit Kränze niedergelegt und an die Folgen von Krieg und Terror gedacht.

von Julia Nieß

18. November 2018, 16:46 Uhr

In fast allen Inselorten haben gestern Vormittag Insulaner und ihre Bürgervertreter anlässlich des Volkstrauertags den Opfern von Krieg, Verfolgung und Vertreibung gedacht. Vielerorts gestalteten auch Kinder und Jugendliche das Programm mit, seit einigen Jahren fester Bestandteil der Gedenkveranstaltung.

In Westerland fand die Veranstaltung an der Gedenkstätte 1914/1918 am Mühlenweg statt. In seiner Rede erinnerte Bürgervorsteher Peter Schnittgard an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren mit einer Millionen Toten und 400 000 Tote und Millionen Vertriebene im Bürgerkrieg in Syrien. „Kriege produzieren keine Helden, Kriege produzieren nur Opfer“, sagte er und mahnte: „Eine Welt des Vergessens steht uns bevor. In wenigen Jahren sind wir Alten nicht mehr und können den jüngeren Generationen nicht mehr vermitteln, was Krieg bedeutet. Für das Nichtvergessen dieser furchtbaren Jahrzehnte müssen wir Kriegskinder sorgen. Müssen es weiter vermitteln, ja unseren Enkelkindern mit auf den Weg geben. Die Wahrheit dieser schrecklichen Zeit gegen das Vergessen stellen.“

Foto: Lund

Auf dem Lister Friedhof erinnerte auch Bürgermeister Ronald Benck an das Ende des Ersten Weltkrieges: „Der Volkstrauertag ruft ins Gedächtnis, wofür Menschen vor 100 Jahren gekämpft haben und gestorben sind. Der Volkstrauertag ein Gedenktag der uns mahnt zu bedenken, wofür wir heute das Kostbarste einsetzen würden, dass wir haben: unser Leben. Es ist ein Anlass zusammen zu stehen. Grenzüberschreitend für Verhältnisse in denen Menschen nicht sterben müssen für Frieden und Demokratie.“

In Morsum hielt Jürgen Ingwersen, Mitglied des Ortsbeirats, die Trauerrede mit anschließender Schweigeminute. Ingwersen erinnerte nicht nur an das Leid der beiden Weltkriege, sondern auch an die vielen kriegerischen Konflikte der Gegenwart. Während der Westerländer Musikverein für einen würdigen musikalischen Rahmen sorgte, legten die Freiwillige Feuerwehr Morsum und andere Institutionen Gedenkkränze am Ehrenmal des Morsumer Friedhofs ab.

Keitums Pastorin Susanne Zingel wandte sich in ihrer Rede an die Konfirmanden, die an der Kranzniederlegung teilnahmen: „Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands bei Compiègne. 100 Jahre – das ist sehr lange her. Für euch die Konfirmanden ist es gar nicht vorzustellen. 100 Jahre ist unser ältestes Gemeindemitglied Frau Müller, sie ist eine Zeitzeugin, aber mit vier Monaten verstehst du nicht viel, von dem, was um dich herum vor sich geht. Aber mit vier Monaten lebst du von deinen Eltern und Verwandten, von deinen Großeltern und das alles geht weit zurück. Unser Leben beginnt nicht bei unserer Geburt, wir sind verbunden mit Menschen weit zurück und unser Leben endet nicht mit unserem Tod. Wir leben weiter in den Herzen der Menschen, die sich von unserem Schicksal berühren lassen.“ Keitums Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver erinnerte daran, dass am 22. April 1915 in der Schlacht von Ypern erstmals chemische Kampfstoffe eingesetzt wurden. „In der Schlacht kamen 1 500 französische Soldaten durch den Einsatz von Chlorgas ums Leben. Im Gesamtverlauf des Ersten Weltkrieges wurden durch chemische Kampfstoffe mehr als eine Millionen Menschen verletzt, 100 000 starben. Wir können den Einsatz von Giftgasen nicht verhindern, aber es ist und bleibt unsere Aufgabe für die Ziele des Genfer Protokolls einzutreten. Wir dürfen uns der Verantwortung nicht entziehen. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um das Hier und Jetzt besser zu gestalten. Statt an einem übersteigerten Nationalbewusstsein, müssen wir an internationalen Übereinkünften arbeiten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es keinen guten und sinnvollen Krieg gibt. Und wir müssen nach Alternativen suchen, wie sich Konflikte ohne Krieg und Gewalt lösen lassen. Das gilt im Kleinen wie im Großen.“

Foto: sr

In Tinnum sprach unter anderem Ingo Pohl für den Ortsbeirat: „Wir trauern heute auch darum, dass die Millionen von Toten uns nicht weiser und klüger gemacht haben. Eine Gesellschaft, die verlernt zu trauern, verlernt es auch, die Zukunft gerecht, achtsam, und rücksichtsvoll für Mensch und Umwelt zu gestalten. Die Pflege von Trauerkultur ist Pflege einer solidarischen Gesellschaft.“