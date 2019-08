Kreis bestätigt Ausschuss-Votum

Baubegleitender Ausschuss für die Verwaltungszentralisierung durfte Neubaupläne stoppen

19. August 2019, 17:27 Uhr

Westerland | Darf ein Ausschuss Grundsatzentscheidungen über so wichtige Themen wie die Verwaltungszentralisierung treffen oder gehören derartige Entscheidungen in die Gemeindevertretung? Über diese Frage diskutierten die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung. Auslöser war ein Schreiben der Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland, in dem es um den „Baubegleitenden Ausschuss Verwaltungszentralisierung“ ging.

Erst vor einem Jahr wurde dieser Ausschuss gegründet mit der Aufgabe, das Bauvorhaben zur Verwaltungszentralisierung als Bauherr zu begleiten. Gleich auf seiner ersten Sitzung im April dieses Jahres hatte die Mehrheit aus Christdemokraten, Insulanern und Zukunft beschlossen, die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs, der die Gemeinde insgesamt rund 290 000 Euro kostete, nicht mehr weiter zu verfolgen und stattdessen das Kommunale Liegenschaftsmanagement der Gemeinde (KLM) mit der weiteren Planung der zukünftigen Inselverwaltung zu beauftragen. Während die Architektenentwürfe einen bis zu 6,4 Millionen Euro teuren Neubau mit Konferenzzentrum und Kundenservicecenter auf dem Grundstück der ehemaligen Feuerwache vorsah, soll das KLM in seine Planungen nun lediglich die Bestandsflächen in der Andreas-Nielsen-Straße und dem Hebbelweg berücksichtigen (wir berichteten).

Für gewöhnlich hätte es sich bei dieser Entscheidung im Fachausschuss lediglich um einen Empfehlungsbeschluss gehandelt, der anschließend in der Gemeindevertretung beraten worden wäre. In diesem Fall wurde die Hauptsatzung der Gemeinde Sylt bei der Gründung des Ausschusses aber um einen Passus ergänzt, der besagt, dass dem Ausschuss „die Grundsatzbeschlüsse des Bauvorhabens obliegen.“ Bedeutet: Im Rahmen des von der Gemeindevertretung beschlossenen Budgets kann der Baubegleitende Ausschuss eigenmächtige Entscheidungen über die Zukunft der Verwaltungszentralisierung treffen – Freiheiten, über die sonst kein anderer Ausschuss in der Gemeinde verfügt. „Aufgrund dessen habe ich die Kommunalaufsicht gebeten, diese Entscheidungskompetenzen zu prüfen“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel den Gemeinderäten.

In seiner Antwort gab der Chef der Kommunalaufsicht, Harry Schröder, nicht nur Auskunft über die Grundsatzfrage, ob ein Ausschuss Entscheidungen ohne die Gemeindevertretung treffen darf, sondern äußerte sich auch zu der mehrheitlich beschlossenen Abkehr von den über viele Jahre gewachsenen Neubauplänen: „In Zukunft bekommt die Verwaltungsarbeit vor dem Hintergrund der anstehenden Digitalisierung, der Nachhaltigkeit und anderer Erfordernisse eine andere Ausrichtung, was bei der Raumplanung zu berücksichtigen ist“, so Schröder in seinem Schreiben. „Daher ist es meines Erachtens nicht nur legitim, sondern auch zukunftsweisend, wenn jetzt vor dem Hintergrund jahrelanger Planungen der baubegleitende Ausschuss neue Argumente aufgreift und einen neuen Grundsatzbeschluss fasst.“ Die Gemeindevertretung werde entscheiden müssen, wie es nun weitergeht und ob die Gemeindevertretung Grundsatzentscheidungen zukünftig wieder an sich zieht – für beide Möglichkeiten sehe er gute Argumente. Seine Empfehlung: „Eine Aussetzung des Beschlusses, bis die Gemeinde sich erneut mit der Grundsatzentscheidung zur Planung befasst hat. Es macht wenig Sinn, durch zufällige Mehrheiten ein für die Gemeinde Sylt so wichtiges Thema spontan zu entscheiden. Daher empfehle ich, die Konzeption des KLM abzuwarten und danach die Beratung und Beschlussfassungen zum weiteren Verfahren neu zu starten.“

Dieser Empfehlung wurde nach längerer Diskussion mit Sitzungsunterbrechung am Ende auch mehrheitlich gefolgt. Die Gemeindevertreter werden sich also frühestens Ende des Jahres wieder mit der Verwaltungszentralisierung beschäftigen – bis dahin wollte man dem KLM Zeit für die Planung geben.

Für Gerd Nielsen (SPD) eine unnötige Verzögerung: „Ich verstehe nicht, warum die Fraktionen, die damals diesen Unfug beschlossen haben, nicht den Mut haben, ihren Beschluss heute zu bestätigen. Es ist grober Unfug, wenn wir das jetzt wieder um Monate verschieben.“

Oliver Ewald (CDU) ist sich der Tatsache bewusst, dass man dem Entschluss seiner Fraktion damals nicht zugejubelt habe. „Aber am Ende des Tages muss bei so einer wichtigen Sache die Gemeindevertretung das letzte Wort haben. Lassen wir das KLM doch mal bis Ende des Jahres arbeiten. Ich gehe davon aus, dass das, was die Mitarbeiter anschließend vortragen, alle überzeugt.“ Mario Pennino (SWG) betonte, „dass der Beschluss des Baubegleitenden Ausschusses nicht unser Beschluss ist. Aber Demokratie bedeutet für mich, auch die Beschlüsse mitzutragen, mit denen ich nicht einverstanden bin.“