Kreatives Projekt für Sylter Kids

Sylter Kunstfreunde veranstalteten Kurs zur Bemalung von Skateboards, geleitet von einem Kunststudenten aus den USA

von Anja Werner

26. Juli 2019, 17:58 Uhr

Westerland | „artFORmultipark für Sylter Kids“ – unter diesem Motto fand vom 17. bis zum 19. Juli in der Alten Post ein Kindermalkurs statt. Statt mit Stiften auf klassischem Papier oder Zeichenblock sollte es dieses Mal allerdings das Deck eines Skateboards sein.

Die Idee dazu kam von einem Praktikanten, dem Kunststudenten Kai Patrick von der Minneapolis School for Art and Design, der gerade für fünf Wochen ein Praktikum bei den Sylter Kunstfreunden macht. Nach seiner Ankunft auf Sylt fragten die Kunstfreunde Kai Patrick nach seinen eigenen Erfahrungen und Ideen für sein Praktikum und er erzählte, dass er stark durch die Skatingkultur in Minneapolis inspiriert ist. Daraufhin wurde der Kontakt zum Skateboarding Club Sylt und dem Jugendpfleger der Gemeinde Sylt, Holger Bünte aufgenommen. Langsam aber sicher reifte die Idee für den dreitägigen Workshop heran.

Es war den Kunstfreunden von Anfang an wichtig, dass die Kinder am Ende auch die Decks mit nach Hause nehmen konnten, so dass sie in ihren Ferien auch noch Spaß an ihrem Skateboard haben. Die Kunstfreunde sind dankbar für eine großzügige Spende der Stiftung Sylter Dank, die den Kauf von 20 Decks ermöglicht hat. Alle weiteren Utensilien wie Grundierung, spezielle Acrylmarker und so weiter haben die Sylter Kunstfreunde übernommen.

Kai Patrick hatte im Vorwege bereits das Logo für die Veranstaltung entwickelt, welches so einladend gestaltet war, dass schließlich 17 Anmeldungen zu verzeichnen waren.

Erstmals haben auch die verschiedenen Clubs eng zusammengearbeitet und gemeinsam die Aufsicht während der drei Tage geführt. Und es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dafür hat es viel zu viel Spaß gemacht. Die Gemeinde hat dankenswerterweise den Seminarraum angeboten, sodass die Teilnehmer dort einen traumhaften Ort für ihr Malerlebnis hatten.

Die Kommunikation zwischen Kai Patrick, welcher nur Englisch spricht, und den Kids klappte hervorragend. Mit jedem einzelnen Kind hat er über das Bord gesprochen, die Untergründe wurden bereits künstlerisch gestaltet. Alle Kids haben ihre Boards selbst besprüht, Ideen entwickelt, Vorzeichnungen angefertigt, die Boards dann farbig gestaltet und zum Schluss alles mit einem Fixierung überzogen.

„Für mich war klar, dass die Kinder auf Sylt einfach etwas erleben wollen, das nicht alltäglich ist. Drei Tage sind nicht genug Zeit, um den Kids skaten, die Farblehre oder Dinge über Design beizubringen, aber ich glaube, dass es wichtig ist den Jugendlichen eine Erfahrung zu schenken, die ihre Neugierde weckt. Sie wirkten begeistert zu lernen wie man ein Rad an das Deck schraubt oder wie man Sprühfarbe benutzt“, so Kai Patrick. Weiter sagte er: „Ich glaube, dass die Kinder heutzutage nicht genug Gelegenheiten bekommen, mit ihren Händen zu arbeiten oder ihre Kreativität in eigenen Projekten auszuleben. Kinder sind von sich aus neugierig und ich hoffe wirklich, dass das Art-for-Multipark-Projekt ihre Neugierde stillen konnte. “

Die Kinder haben den Malkurs strahlend mit ihren Boards in den Händen verlassen und würden sich über die baldige Realisierung des Multiparks riesig freuen. Die teilnehmenden Kinder waren: Jes, Ben, Max, Ella, Adam, Celina, Jan, Marlon, Andre, Mathis, Justin, Noah, Jonathan, Liv, Ole, Birte und Nora.