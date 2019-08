„Kreativ, spontan und ganz toll“

Am Wochenende war es soweit: Bei Picknick und Live-Musik wurde das Ehemalige Thermengelände „Helhoog“ eingeweiht

von shz.de

18. August 2019, 16:52 Uhr

Keitum | Helhoog heißt nun die Wiese Am Tipkenhoog in Keitum, dort wo die ehemalige Bauruine der einst geplanten Keitumer Therme stand. Der Name wurde in Anlehnung an die Göttin „Hel“ aus der nordischen Mythologie gewählt. Übrigens: Das Wort steht in Beziehung zum neuhochdeutschen Verb „verhehlen“ und steht somit auch für „das Verborgene“. Ihrem Namen entsprechend verhehlt die Naturwiese ihren Werdegang so gut, dass man nur noch erahnen kann, wie es auf dem abgetragenen Hügel in den letzten Jahren ausgesehen hat: Das Gelände war lange Zeit ein unansehnlicher Fleck Erde und wurde von der Keitumer Bevölkerung eher als Schandmal angesehen.

„Nachdem 17 Millionen Euro verschleudert wurden, entstehen hier nun keine Ferienwohnungen, Appartements, Hotels oder Boutiquen mehr“, betont Bürgervorsteher Peter Schnittgard in seiner Rede. „Dafür musste einiges an Zeit, Prozessen, Geld und politischer Arbeit geleistet werden.“ Jetzt kehrt das ehemalige Thermengelände zu seinem ursprünglich angedachten Zweck zurück: Die Erholung. „Die Wiese benötigt keine Attraktionen, sondern kann nach und nach mit Spielgeräten und anderem ausgestattet werden – was es sein wird, das wird die Zeit zeigen“, erklärt Gritje Stöver, Ortsbeiratsvorsitzende in Keitum.

Zum freudigen Anlass, dass das Gelände nun der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung steht, trafen sich am Samstag, 17. August, ab 15 Uhr Keitumer und Gäste zum offiziellen Picknick. Für einen größeren Anreiz wurde unter dem Motto „die schönste Kaffeetafel Keitums“ ein Wettbewerb ausgerichtet, bei dem für 15 Euro Tischgarnituren gemietet werden konnten. Die Teilnehmer hatten sich viel Mühe gegeben, die Historie des Ortes mit kreativen Ideen, Teilen des Bauzauns oder Steinresten des ehemaligen Thermengeländes aufzugreifen. Einige der Picknicker punkteten bei der Jury unter der Aufsicht von Peter Schnittgard mit einem frischen und einladenden Kaffeetisch. Der Gewinnertisch von Birte Petersen, Inhaberin des Floristikfachgeschäftes Stil und Blüte in Keitum, bekam die Gelegenheit, die so gewonnenen Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl zu spenden. Sie musste nicht lange überlegen und entschied sich für die Spende an die Lebenshilfe Sylt, die ebenfalls mit einem Picknicktisch vertreten war.

Neben den Wettbewerbsteilnehmern gab es noch zahlreiche andere Besucher, die es sich an den Kaffeetischen und auf mitgebrachten Decken gemütlich machten. Auch für die Spontanen war gesorgt: Der Sölring Foriining lockte die Hungrigen mit warmem Waffelduft an, im Friesensaal wurden kalte Getränke ausgegeben und ein Foodtruck erfüllte die restlichen Essenswünsche. Wer nach dem Essen noch Zeit und Kraft für eine Wissensreise hatte, wanderte in den Friesensaal, in dem in aufwändiger Kleinarbeit eine Ausstellung von Elisabeth Westmore, Renate Krüger und Wilhelm Borstelmann über die Entwicklung des Helhoog von den Windmühlenrädern am Keitumer Wattenmeer bis hin zu dem mit Meerwasser gefüllten Freibad zu sehen war. Für die kleinsten Besucher gab es Spielstände auf der Wiese, bei denen mit einem Wasserschlauch Blechdosen vom Tisch gespritzt, im Tauziehen die Kräfte gemessen, Kinder geschminkt und eine Schatzsuche unternommen werden konnten.

Die Diakonie machte mit einem Parkour und rausch-simulierenden Brillen auf die Drogenprävention aufmerksam, die den Besuchern so seltsame Äußerungen entlockten wie: „Ich hätte gern noch LSD ausprobiert, aber nach Alkohol und Cannabis hatte ich schon genug.“ Am Nachmittag sorgte musikalische Begleitung für gelöste Stimmung: „Die „Wunschlistenband“ der Lebenshilfe spielte bekannte Titel wie „Beinhart wie ein Rocker“, und auch Beate Salzig war mit einem kleinen Chor auf der Bühne. Als musikalisches Highlight durften die Besucher Musikerin Synje Norland in der Arena auf der Bühne begrüßen.

Als besondere Überraschung hatte Birte Wieda zusammen mit der Lebenshilfe Sylt später am Abend ein spontanes Open-Air-Kino auf die Beine gestellt, in dem Sylt-Filme gezeigt wurden.

Gritje Stöver zeigte sich nach dem Fest überaus zufrieden: „Das war schon eine ganz besondere Veranstaltung“, so die Ortsbeiratsvorsitzende. „Kreativ, spontan und ganz toll. Aufgrund des wankelmütigen Wetters mussten wir sowohl draußen in der Arena, als auch im Friesensaal alles für die Picknick-Gäste vorbereiten – alle Helfer haben sich dafür doppelt ins Zeug gelegt. Dafür kann ich mich nur herzlich bedanken.“