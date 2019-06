Kultur auf Sylt : Kostenfreies Showkonzert am Hörnumer Hafen

Am 4. Juli spielt die Big Band der Bundeswehr Swing, Rock und Pop für die ganze Familie.

von sr

27. Juni 2019, 08:47 Uhr

Hörnum | Erstmals in ihrer 48-jährigen Geschichte gastiert die Big Band der Bundeswehr in Hörnum! Sie gehört zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern Deutschlands und Europas und spielt an diesem Sommerabend Swing, Rock, Pop und Filmmusik unter freiem Himmel.

Die 27 Musiker geben am kommenden Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr vor der Hafenkulisse im Inselsüden ein Open-Air-Benefizkonzert mit freiem Eintritt. Spenden sind jedoch sehr willkommen. Bitte beachten: Die Zufahrt ist nur mit Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) möglich und es handelt sich um ein Stehkonzert.

Die Vorbereitung der Show beginnt bereits in den Morgenstunden. Gegen 11.30 Uhr soll der Truck des Orchesters vorfahren, ein zunächst ganz normal erscheinender Sattelzug, der sich dann mit Hilfe von 15 Soldaten des Bataillon Elektronische Kampfführung 911 aus Stadum in eine Hightech-Bühne von beträchtlicher Größe verwandelt.

Zur Ausstattung des Bauwerks von 18 Meter Breite, zwölf Meter Tiefe und zehn Meter Höhe gehören eine große LED-Wand, Kameras, Showlicht, Tontechnik und vieles mehr. Zeitgleich verbringt eine weitere zehnköpfige Technikcrew das über 70 Tonnen umfassende Material zur rechten Zeit an den rechten Ort.

Besonders ist hieran vor allem eines: Die Musiker präsentieren sich sowohl als modern klingende Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland als auch hochkarätiger musikalischer Botschafter der Bundeswehr – selbstverständlich in Uniform.

Alle Instrumentalisten der Big Band sind handverlesen, in ihren Fachgebieten erstklassige Solisten und treten weltweit bei Empfängen der deutschen Botschaft sowie Staatsempfängen in Berlin auf. Schirmherren sind Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Veranstalter des Benefizkonzertes ist Oberst d.R. Jens Hildebrandt : „Mir ist es wichtig, mit dem Benefizkonzert die Familien einsatzgeschädigter oder gefallener Soldaten zu unterstützen, die von unserem Parlament in die weltweiten Einsätze entsandt wurden. Gleichzeitig liegt mir daran, Benefizspenden für die Arche Wattenmeer und das Kinder- und Jugendhaus in Hörnum zu initiieren. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es von besonderer Bedeutung, dass wir aus der Mitte der Gesellschaft heraus unseren Soldatinnen und Soldaten sowie örtlichen Ehrenämtlern Dank und Anerkennung zeigen, die ihren Dienst für unser Land leisten.“

Für ein mögliches Folgekonzert in 2020 sucht Hildebrandt bereits jetzt unterstützende Unternehmen – Kontakt zum Veranstalter: hildebrandt.jens@web.