Sylter Politik : „Koppelt spricht nicht für die CDU“

vergrößern 1 von 1 Foto: Niess 1 von 1

Erst präsentierte Volker Koppelt Pläne für eine rebellische CDU-Opposition in Wenningstedt, dann erklärt Sabine Koppelt, dass von einer Rebellion keine Rede sein könne und stattdessen alle an einem Strang ziehen. Am Freitag schaltete sich die CDU-Kreisvorsitzende Astrid Damerow mit einem Machtwort in den Wenningstedter Disput ein: „Wir haben kein Interesse daran, dass Herr Koppelt für uns tätig wird.“

In der Husumer Kreisgeschäftsstelle der CDU wurden die Sylter Vorgänge sehr genau beobachtet. In der Dienstag-Ausgabe berichtete unsere Zeitung über den ehemaligen Gemeindevertreter Volker Koppelt, der den CDU-Ortsverband neu formieren und zur Kommunalwahl am 6. Mai 2018 antreten lassen will. „Wenningstedt braucht dringend frischen Wind“, hatte der streitbare 71-Jährige erklärt und Widerstand gegen die Bürgermeisterin Katrin Fifeik angekündigt. Daraufhin nahm die CDU-Kreisgeschäftsführung die satzungsrechtliche und juristische Lage unter die Lupe.

Das Ergebnis: „Herr Koppelt ist nicht Mitglied und spricht in keinem Fall für den Ortsverband der CDU“, erklärte gestern die CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagskandidatin Astrid Damerow. „Herr Koppelt ist auch nicht Mitglied des Kreisverbandes – ganz im Gegenteil, der Kreisverband hat ihn wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen.“ Der Sylter sei „offenbar Mitglied im CDU-Landesverband Hamburg, aber definitiv nicht in der CDU Schleswig-Holstein und schon gar nicht in unserem Kreisverband – und wir würden ihn auch nicht aufnehmen.“ Ihre Partei habe „kein Interesse, dass er für uns tätig wird.“ Auch nicht der CDU-Ortsverband Wenningstedt-Braderup – „das ist sehr eindeutig.“ Herr Koppelt sei nach dem Parteiausschluss in die SPD eingetreten, um wieder in die Gemeindevertretung zu kommen, und auch dort wieder ausgetreten.

Unsere Zeitung berichtete um die Jahrhundertwende wiederholt über die Querelen um die CDU-Mitgliedschaft von Volker Koppelt. Der damalige Kreisvorsitzende Heinz Maurus hatte Ende 1999 das Parteiausschlussverfahren in Gang gesetzt. Hauptargument war eine strafrechtliche Verurteilung von Koppelt im September 1998. Nach den Parteigerichten auf Kreis- und Landesebene hatte 2002 auch das CDU-Bundesgericht den Parteiausschluss des damaligen Wenningstedter Gemeindevertreters bestätigt.

Volker Koppelt will derweil am eingeschlagenen Kurs festhalten. Nach seiner Auffassung galt der Parteiausschluss damals nur für die vierjährige Wahlperiode, aber nicht ein Leben lang. Er sei mittlerweile aus der SPD ausgetreten und vor rund drei Jahren an seinem damaligen Wohnsitz Hamburg wieder in die CDU eingetreten. Nach dem Wohnsitzwechsel nach Wenningstedt erwarte er nun, als CDU-Mitglied an den Kreisverband Nordfriesland und den Ortsverband Wenningstedt-Braderup weitergereicht zu werden. Der CDU-Ortsverband ist in seinen Augen die beste Grundlage für eine erfolgreiche Opposition im Dorf, auch die meisten seiner Mitstreiter seien dort Parteimitglied. Koppelt rechnet sich so auch größere Chancen bei den Zweitwohnungsbesitzern der Gemeinde aus. Sie würden bei der Kommunalwahl 2018 „eher die CDU wählen als eine neue Wählergemeinschaft, auch wenn da Volker Koppelt steht.“

von Ralf Henningsen

erstellt am 20.Aug.2017 | 10:24 Uhr