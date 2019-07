Konzert mit den „Stars von morgen“

Ende kommender Woche findet in St. Severin wieder das traditionelle Sommerkonzert statt / Nur noch wenige Restplätze verfügbar

von Anja Werner

16. Juli 2019, 14:32 Uhr

Keitum | Zum 19. Mal lädt die Deutsche Stiftung Musikleben zum Benefiz-Konzert für den Spitzennachwuchs in der klassischen Musik am Freitag, dem 26. Juli, um 18 Uhr in die Kirche St. Severin zu Keitum ein. Alljährlich locken die jungen Preisträger und Stipendiaten der Deutschen Stiftung Musikleben zahlreiche Freunde und Förderer, Sommergäste und auch Inselbewohner zu einem musikalischen Sommerabend in die alte Sylter Seefahrerkirche St. Severin zu Keitum.

Sieben junge Virtuosen reisen diesmal aus ganz Deutschland in den hohen Norden – mit im Gepäck: klangvolle Instrumente und sommerlich strahlende Werke der Kammermusik. Julia Dietrich ist gerade einmal 15 Jahre alt. Auf ihrer Harfe begeisterte sie im vergangenen Herbst beim Aachener Krönungsmahl das Publikum und präsentiert sich in diesem Jahr auf Sylt als Solistin.

Ein besonderer Förderschwerpunkt des Stiftungsprogramms ist es, weit fortgeschrittene Stipendiaten zu Kammermusik-Ensembles zusammenzubringen. Die herausragenden Preisträger des Deutschen Musikinstrumentenfonds Veriko Tchumburidze (Violine, 23 Jahre), Karolina Errera (Viola, 26 Jahre), Dorukhan Doruk (Violoncello, 27 Jahre) und Heike Schäfer (Kontrabass, 26 Jahre) haben gemeinsam mit der Pianistin Kiveli Dörken (24 Jahre) Schuberts „Forellenquintett“ eigens für das Sylter Sommerkonzert einstudiert. An der Orgel zu erleben sein wird der mehrfache Preisträger des diesjährigen Tonali-Nachwuchswettbewerbs Jan-Aurel Dawidiuk (18 Jahre). Dem Sylter Publikum schon bestens bekannt, denn er spielte bereits in den vergangenen Jahren auf der frisch restaurierten Orgel von St. Severin.

„Die Aura der alten Seefahrerkirche machte alle Konzerte bisher auf fast magische Weise zu unvergesslichen Ereignissen für unsere jungen Künstler und ihr Publikum. Wir freuen uns jedes Jahr wieder über die Einladung der Kirchengemeinde Keitum und das große Interesse des Sylter Publikums an unseren ‚Rising Stars‘“, so Irene Schulte-Hillen, die Präsidentin der Deutschen Stiftung Musikleben. „Das individuelle Förderprogramm der Deutschen Stiftung Musikleben für den hochbegabten Musikernachwuchs wird getragen von der Begeisterung des Publikums und den Spenden unserer Freunde und Förderer.“

Seinen heiteren Ausklang findet das Konzert beim anschließenden Empfang mit allen Künstlern und Gästen bei einem Glas Stiftungswein sowie Sylter Schwarzbrot rund um die Kirche St. Severin. Und vielleicht erklingt – gutes Wetter vorausgesetzt – noch die eine oder andere Zugabe unter freiem Himmel.

Achtung: Aufgrund der großen Nachfrage gibt es nur noch wenige Restplätze. Eine Anmeldung zum Konzert ist daher unbedingt erforderlich unter der Telefonnummer 040-36091550. Der Eintritt ist frei. Um großzügige Spenden für die Arbeit der Stiftung wird gebeten.

Es wird eine akustische Live-Übertragung des Konzertes draußen auf dem Kirchhof geben.