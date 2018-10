Konzert in Westerland

von Anja Werner

16. Oktober 2018, 17:39 Uhr

Berthold Possemeyer und Till Krabbe aus Freiburg im Breisgau sind emeritierte Professoren der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Sie präsentieren am kommenden Freitag, 19. Oktober, um 18 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche St. Christophorus Westerland, Elisabethstr. 23, ein Konzert unter dem Titel „Als Gott der Herr die Welt erschuf“ mit Liedern und Texten zur Schöpfungsgeschichte. Beide Künstler haben für ihr Programm die schönsten Perlen der Literatur und Musik zum großen Thema „Schöpfung“ zusammengestellt. Dabei haben sie Dichtern wie Goethe, Schiller, Hesse, Heine und anderen klugen Geistern in die Manuskripte geschaut. Mozart, Schubert, Mendelssohn, Loewe, Bernstein und weitere Komponisten liefern dazu

die Musik. Karten zu 15 Euro gibt es an der Abendkasse.