22. Juli 2019, 15:43 Uhr

List | Am heutigen Dienstag, 23. Juli, um 20.15 Uhr findet das nächste Konzert in der St. Jürgen-Kirche bei Kerzenschein statt. Es spielen Susanne Ehrhardt (Klarinette/Flöte) und Martin Stephan an der Bensmann-Orgel. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen die Hälfte. Karten gibt es nur an der Abendkasse.