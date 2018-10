Musikevent auf Sylt : Konzert für alle Sinne im Kursaal³

Am Sonntag werden Sängerin Christina Rommel und Chocolatier Dirk Beckstedde ihre Gäste musikalisch verführen und kulinarisch verwöhnen.

11. Oktober 2018, 18:32 Uhr

Besondere Musik an besonderen Orten für echte Genießer – die einzigartige Schokoladenkonzert-Tour mit Christina Rommel und ihrer Band geht weiter. Von Herbst 2018 bis ins Frühjahr 2019 überzieht die Pop-Sängerin quer durch Deutschland ausgewählte Konzert-Bühnen mit einem Hauch aus Schokolade – so auch am Sonntag, dem 14. Oktober, ab 20.15 Uhr den Kursaal³ in Wenningstedt.

Während Christina Rommel und ihre Begleitmusiker facettenreich die Bandbreite ihres Könnens präsentieren, bereitet Chocolatier Dirk Beckstedde Köstlichkeiten aus Schokolade, die von sechs Sylter Schokoladenmädchen dem Publikum serviert werden.



Schokoladig-rockig oder cremig-sanft





Ein Festival für alle Sinne – für Gaumen, Augen, Ohren und Seele. Viele bekannte Rommel-Songs wurden speziell für diese Tour schokoladig-rockig oder cremig-sanft neu verpackt und versprechen echten deutschen Rock-Pop für Genießer.

Highlights der Show – neben vielen anderen – sind die Christina Rommel-Hits „Schokolade“ und „Hauch aus Schokolade“. Sie sind Tribut, Liebeserklärung und persönliches Geständnis an die wichtigste süße Nebensache der Welt. ... denn am Ende wird alles gut, wenn es aus Schokolade ist!

Einlass zu der Veranstaltung im Kursaal³ ist ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 34 Euro bei allen insularen Vorverkaufsstellen, im Internet sowie an der Abendkasse. Im Eintrittspreis ist „Schokolade satt“ inbegriffen. Die Besucher können naschen und probieren so viel es geht, den ganzen Abend über.

Weitere Informationen unter www.schokoladenkonzert.de.