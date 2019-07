Kontroverse ums Fliegen

Peter Douven, Geschäftsführer des Flughafens Sylt, zur Diskussion um die Umweltschäden durch den Flugverkehr

von sr

19. Juli 2019, 20:53 Uhr

Westerland | „Trotz Insolvenz kam alles ganz anders,“ sagt Peter Douven, Geschäftsführer des Flughafen Sylt. Seitdem die Fluglinie Airberlin insolvent gegangen ist, wurde ein Rückgang der Fluggäste, die aus ganz Deutschland nach Sylt reisen, prognostiziert. Stattdessen ist die Zahl gestiegen: Um ganze drei Prozent auf voraussichtlich 135 000 Fluggäste im Jahr 2019, prognostiziert der Flughafen-Chef.

Für Douven, der auch als Geschäftsführer für den Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) zuständig ist, stellen sich die Zahlen deutlich positiv dar: „Man kann den Anstieg mit der mangelhaften Erreichbarkeit der Insel erklären“, interpretiert er den unerwarteten Aufschwung. Ständige Zugverspätungen auf der Marschbahnstrecke und Dauerbaustellen auf der A7 könnten nach Douvens Einschätzung eine Erklärung sein, warum Anreisende auf den offensichtlich zuverlässigeren und schnelleren Flugverkehr zurückgreifen.

Wenn es nach der Umweltministerin Svenja Schulze geht, könnten innerdeutsche Flüge bald erheblich teurer werden – mit der positiven Entwicklung für die Fluganbindung der Insel wäre dann möglicherweise Schluss.

Sie will eine „Kerosinsteuer“ zwischen 1,50 Euro und 18 Euro je nach Flugstrecke einfordern und das so gewonnene Budget der Bahn zu gute kommen lassen. „Ich bin der Meinung, dass auch der Flugverkehr die Kosten der Klimagasemissionen tragen und sich dies in den Flugpreisen abbilden muss“, sagte Schulze der „Rheinischen Post“.

Ohnehin stehen Flugreisende derzeit im Kreuzfeuer der Umweltschützer: Nach einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Luftverkehrswirtschaft empfinden 44 Prozent der Deutschen die so genannte Flugscham.

„Eine schwer nachvollziehbare Reaktion auf den Wunsch nach einer strengeren Umweltpolitik“, sagt Douven. Tatsächlich seien 17 Prozent des Kohlendioxidausstoßes des innerdeutschen Verkehrs nur zu knapp unter einem Prozent den Fluggesellschaften geschuldet. „Es wäre doch viel effektiver, den Hebel dort anzusetzen, wo viel CO2 produziert wird, um einen schnelleren und größeren Effekt verbuchen zu können.“

Der innerdeutsche Straßenverkehr habe beispielsweise einen deutlich größeren Anteil am CO2-Ausstoß aus, „aber ich sehe ein, dass Einschnitte hier deutlich schmerzhafter für die Wirtschaft sind.“

Ein Umdenken im Bereich Mobilität müsse in jedem Fall stattfinden, betont Douven. „Wenn man mit dem mahnenden Finger nur auf die Flugzeuge zeigt, weil sie gerade in den Medien sind, macht man es sich zu einfach!“ Die Diskussion sei richtig und wichtig, müsse jedoch sachlicher geführt werden, um Verkehr und die Technik umweltschützend weiterzuentwickeln: „Die Dieselloks, die auf der Marschbahnstrecke eingesetzt werden, sind beispielsweise uralt und müssen meiner Ansicht nach als erstes von den Gleisen, wenn es um den Umweltschutz geht.“

Ganz im Gegenteil müsse man für eine hohe Auslastung der Fluganbindungen sorgen, „denn wie unsinnig wäre es, mit dem Flugzeug leer durch die Gegend zu fliegen“, erklärt der Flughafen-Chef, „da quasi jedes sich bewegende Verkehrsmittel nicht klimaverträglich ist“. Als Beispiel führt er die Flugroute Düsseldorf – Sylt als meistfrequentierte Strecke für Sylt-Urlauber an und bemisst eine Reisezeit von knapp einer Stunde: Die gleiche Reisedistanz mit der gleichen Anzahl an Fluggästen in entsprechend vielen Autos würde eine CO2-Belastung auf gleicher Höhe bedeuten (siehe dazu Seite 9). Die hohe Auslastung der Flugzeuge nach Sylt mache den Flugverkehr so im Vergleich zu anderen regionalen Flughäfen vertretbar.

Insgesamt stellt sich Douven auf eine stabile Zukunft für seinen Flughafen ein, sieht aber noch Potenzial für Wachstum: Nachdem bereits eine Fluglinie Gäste aus der Schweiz auf die Insel bringt, würde er das Flugangebot gern noch auf Österreich erweitern. Unbestreitbar sei der anwachsende Tourismus der Schweizer, den er gern auf weitere Nachbarländer ausdehnen möchte. Leider gäbe es bisher aber noch keine beispielhaften Flugrouten, die Fluggesellschaften aus Österreich finanzielle Sicherheit geben würden.