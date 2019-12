Konsequent und nie gewöhnlich

Henning Lehmann über seine Arbeit als Architekt, besondere Gebäude und die Familie

02. Dezember 2019, 17:29 Uhr

WESTERLAND | Alles. Aber nie gewöhnlich. Was Henning Lehmann anfasst, das muss Charakter haben. Ein sanierungsbedürftiges Gebäude unter Denkmalschutz etwa. Und wenn der erfolgreiche Architekt sagt, „70 bis 80 Prozent aller Anfragen lehne ich ab“, dann klingt das nicht arrogant, sondern nur konsequent.

Nur konsequent war es da auch, dass Lehmann mit seinem Büro vor vier Jahren ein ganz besonderes Domizil bezog: Das markante „Rundhaus“ in der Westerländer Norderstraße, 1932 im Auftrage des zwielichtigen Lebemannes Stanley Joseph Grove Spiro erbaut und später gastliche Adresse der „Badischen Weinstube“ und „Hardy auf Sylt“.

Nicht nur durch seine besondere Form, sondern auch innen besticht das Gebäude durch ein außergewöhnliches Flair: Henning Lehmann restaurierte behutsam, kombinierte alte und moderne Elemente: Vieles erinnert noch an die Gründerzeit des Hauses – angefangen vom Holzfußboden über Wandvertäfelungen bis hin zu kunstvoll geschwungenen Säulen und einem stattlichen, aufwändig gearbeiteten Schrank. Reizvolle Kontraste setzen moderne Akzente wie Scheinwerfer oder Glastüren.

Besucher können auf einer kleinen Sitzreihe Platz nehmen, die dem ehemaligen Englischen Kino auf dem Sylter Flughafen entstammt. Die Küche stammt aus einem U-Boot und stand zuletzt in der Lister Marineversorgungsschule. Als die Restaurierung des Gebäudes schließlich abgeschlossen war, stellte Henning Lehmann das Ganze unter Denkmalschutz.

Eigentlich, sagt Lehmann, der vor 48 Jahren in Celle das Licht der Welt erblickte, sei Sylt nach dem Architekturstudium an der Fachhochschule Buxtehude gar nicht sein Ziel gewesen – auch, wenn die Familie hier schon zahllose Urlaube verlebt hatte. Er wäre lieber in eine Großstadt gezogen.

Doch dann lernte er den Sylter Architekten Hans Georg Thomsen kennen und trat eine Woche später seine erste Stelle an. An das erste Projekt erinnert sich der Wahl-Sylter noch genau: „Die Sanierung eines Altbestands in der Westerländer Uthlandstraße.“ Zahlreiche weitere Projekte folgten bis heute.

2007 entschied sich Lehmann für den Sprung in die Selbstständigkeit. Eine Jugendstil-Villa in der Norderstraße war das erste Domizil, ein alter Studienkollege sein erster Mitarbeiter. Neun sind es mittlerweile.

Die Auftragslage war von Anfang an glänzend. Vielen Häusern gab Lehmann ein Gesicht respektive ihr altes Gesicht zurück. „Authentizität hat für mich einen hohen Stellenwert. Dafür muss man mit den Eigentümern schon auf einer Linie sein.“ Das gelingt meistens. Und als einmal ein Kunde zwei Giebel in einem Reetdach verlangte, lehnte Lehmann dankend ab.

Alles braucht seine Zeit. Und die kann ja nach Projekt lang sein. Gerade arbeitet Lehmann an seinem aufwändigsten Vorhaben, einem seit fünf Jahre währenden Umbau in Kampen. In den normalen Zwölf-Stunden-Arbeitstag des ambitionierten Architekten fallen zudem auch noch einige reizvolle Eigenprojekte: Etwa das wohl originellste Hotel in Nordfriesland: Zusammen mit dem Sylter Unternehmer Öger Akgün kaufte Lehmann den vormaligen Wasserturm am Niebüller Bahnhof und richtete dort ein einziges Hotelzimmer ein. Die Aussicht ist besonders, der Gang zur Toilette weit: Die liegt 52 Stufen tiefer im Erdgeschoss.

Gemeinsam mit einem Freund aus Celle besitzt der Architekt dort ein Ensemble von Fachwerkhäusern, das gerade saniert wird. Und bei Süderlügum hat Lehmann zusammen mit dem Sylter Geschäftsmann Andreas Kammholz ein ehemaliges Munitionsdepot erworben, auf dem eine Müll-Sortierungsanlage und Infrastrukturen zur Produktion von Wasserstoff entstehen sollen.

Auch für andere ungewöhnliche Projekte ist Henning Lehmann durchaus zu haben: So lässt er in der ehemaligen Munkmarscher Kiesgrube sieben japanische Wagyu-Rinder grasen, mit deren Fleisch unter anderem die „Sansibar“ beliefert wird. Und Mitbesitzer eines Weinbergs bei Keitum ist er auch noch, wenngleich Lehmann schmunzelnd gesteht, dass er privat am liebsten ein kühles Pils genießt.

Dem arbeitsintensiven Alltag zum Trotz findet der rührige Unternehmer auch die Zeit für seine Familie. Mit seiner Lebensgefährtin Dr. Ulrike Taylor und vieren seiner sieben Kinder – die übrigen drei leben auf Sylt respektive studieren in Hamburg – wohnt er in der oberen Etage des „Rundhauses“.

Im vergangenen Sommer lud

Henning Lehmann alle sieben Kinder zu einer Rundreise durch Island ein – „es war der schönste Urlaub, den ich bislang hatte“. Und erst vor kurzem überraschte ihn eine seiner Töchter mit einer Nachricht, die ihn begeisterte: „Sie hat sich entschieden, nach dem bevorstehenden Abitur Architektur zu studieren – ich weiß meinen Betrieb nun auch später einmal in guten Händen.“