Am Sylter Nachthimmel : Komet „Neowise“ über Sylt

Unserem Fotografen Daniel Friederichs gelangen beeindruckende Aufnahmen des Schweifsterns über der Insel.

17. Juli 2020, 17:31 Uhr

Sylt | Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet „Neowise“ der Erde so nahe, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist. Jetzt ist es wieder soweit – noch bis Ende Juli ist „Neowise“ am Nachthimmel zu erspähen.

Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne. Doch bis zum 23. Juli müssen Sternengucker nicht warten: Schon jetzt erscheint der Komet morgens gegen 3.00 Uhr am nordnordöstlichen Sternenhimmel - bevor er von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird. Mittlerweile ist er in Deutschland nur noch abends zu sehen.

Entdeckt wurde Neowise erst im März dieses Jahres von einem unbemannten Weltraumteleskop der NASA.

Unser Fotograf Daniel Friederichs hat ihn in der Nacht zum Freitag, 17. Juli, zwischen 1.00 und 3.00 Uhr gleich an mehreren prägnanten Sylter Orten abgelichtet – am Kampener Leuchtturm und an der Keitumer Kirche St. Severin.