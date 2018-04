Festnahme auf Sylt : Kokainfund in Morsum

Die Sylter Polizei nahm einen 51-jährigen Mann fest. Bei ihm wurde ein Paket mit Kokain im dreistelligen Grammbereich gefunden.

von shz.de

19. April 2018, 16:17 Uhr

Am vergangenen Dienstagnachmittag gelang es der Sylter Polizei einen 51-jährigen Mann in Morsum festzunehmen. Zuvor hatten Ermittlungen Hinweise auf einen Erwerb von Kokain durch den Tatverdächtigen ergeben. Als dieser zu seiner Wohnanschrift zurückkehren wollte, griffen die Beamten zu. Bei dem Mann wurde ein Paket mit Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich gefunden. Der 51-jährige wurde anschließend an die Kriminalpolizei Sylt übergeben, welche die Ermittlungen führt. Die nachfolgende Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen führte zum Auffinden von Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Weiterhin wurden zwei PKW, ein E-Bike sowie diverse Wertgegenstände durch die Beamten sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen, da nach Prüfung der Staatsanwaltschaft Flensburg keine Haftgründe vorlagen.