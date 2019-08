Sylter Hundeleben : Kochen für den Hund?

Immer mehr Sylter und Urlaubsgäste teilen ihr Leben mit einem Hund. In unserer neuen Serie kümmern wir uns deren Wohlbefinden.

Avatar_shz von Anna Goldbach

29. August 2019, 17:30 Uhr

Sylt | Nicht nur auf Sylt ist ein Hund für viele seiner Besitzer mehr als ein Tier. Er ist Lebenspartner und teilt Freud und Leid ebenso wie teilweise das Bett und das Essen seines Herrchens. Doch tut das den Hunden gut? Dem geht Sylter-Rundschau-Volontärin Anna Goldbach in ihrer neuen Serie auf den Grund. Den Anfang macht das Thema Ernährung, heute das Barfen.

Die Auswahl an Futter für den „besten Freund des Menschen“ ist an Vielfältigkeit kaum mehr zu übertreffen: Ob Pferde- und Reh-Leckerlis im Feinkostladen oder Hundeeis am Strand – fast überall gibt es auch auf Sylt feine Kost für die Vierbeiner.

Stefanie Jörgensen ist zertifizierte und geprüfte Ernährungsberaterin nach Swanie Siemon für Hunde und führt seit 16 Jahren ein Hundestudio in Tinnum. „Wenn ich einen Hund vor mir habe, merke ich schnell, ob etwas nicht stimmt“, erzählt sie. „Das erkennt man vor allem am Fell, das dann stumpf und struppelig ist, an Schuppen oder am Geruch.“ Doch was ist die richtige Ernährungsweise für Hunde?

Stefanie Jörgensen erklärt, dass man sich bei der Wahl des Futters ganz einfach an der Natur orientieren könne. Der Hund stammt vom Wolf ab, der ein Beutefresser ist. Wölfe verschlingen ihre erlegte Beute meist ganz und nehmen dabei alles auf, was sie brauchen: Muskelfleisch, Innereien, Knochen und den Mageninhalt der Beute. Überträgt man dieses Verhalten auf Hunde, wird schnell klar, was sie brauchen: „Ich halte viel vom Barfen“, sagt Stefanie Jörgensen. Barfen kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „biologisch artgerechtes, rohes Futter“. Es orientiert sich am natürlichen Fressverhalten der Tiere, denn „in freier Wildbahn würde jeder Hund ein Kaninchen reißen.“

Für die Hunde-Ernährungsberaterin ist das der beste Weg des Fütterns – wenn man es richtig macht. „Viele ekeln sich davor dem Hund Innereien zu geben“, weiß sie. Um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten, sollte man dem Vierbeiner eine Mischung aus Obst, Gemüse und eine Auswahl an hochwertigen Omega-3-, 6- und 9- Fettsäuren und Nahrungsergänzungsmitteln reichen. Dafür empfiehlt es sich, einen Ernährungsplan auszuarbeiten zu lassen.

Wer nun die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte, kann sich beruhigen. Was zeit- und kostenintensiv klingt, ist in der Realität die günstigste Variante des Fütterns. Stefanie Jörgensen, die ihren Nova Scotia Duck Tolling Retriever ebenfalls barft, verrät: „Das Futter für unsere Hündin kostet im Monat etwa 37 Euro. Preislich kommen da weder Trocken- noch Nassfutter mit.“

Auch der Zeitaufwand sei überschaubar. Etwa eine halbe Stunde dauere es, die Portionen auf Vorrat vorzubereiten, die sich im Tiefkühlschrank etwa acht Wochen halten und nach Bedarf gefüttert werden können. „Gebarfte Hunde riechen fast nie – weder aus dem Maul, noch stinkt das Fell“, so die Sylter Ernährungsexpertin. „Außerdem wirkt es sich positiv auf die Gesundheit des Tieres aus.“

Im nächsten Teil dreht sich alles um die Vor- und Nachteile von Trocken- und Nassfutter.