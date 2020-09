Sylter Polizeirevier : Knapp zwölf Millionen fürs Revier

Land erweitert Polizeigebäude am Kirchenweg um einen modernen Anbau. Die Fertigstellung Ende 2022 geplant.

von Ralf Henningsen

23. September 2020, 18:17 Uhr

Westerland | Die Sylter Polizei muss länger in ihrer Containerwache an der Stephanstraße ausharren als erwartet: Erst Ende 2022 rechnet das Gebäudemanagement des Landes (GMSH) damit, dass das alte Polizeirevier am Kirchenweg wieder bezugsfertig sein wird. Als die Beamten im Juni 2019 aus dem maroden Gebäude auszogen, war noch eine Rückkehr 2021 geplant.

Eigentlich sollte zunächst nur der Wachraum modernisiert werden. Dafür zog die Wache im Januar 2018 ins Bäderdienst-Gebäude auf dem Hof um, Ostern 2018 sollten alle Beamten zurück an ihren vertrauten Arbeitsplatz. Doch das altehrwürdige Polizeigebäude von 1906 stellte sich als weitaus sanierungsbedürftiger heraus als geplant. Im Oktober sollen nun endlich die Handwerker ans Werk gehen.

„Das vorhandene Hauptgebäude wird vollständig entkernt und grundsaniert“, teilte GMSH-Pressesprecherin Barbara Müller auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Die Außenwände werden abgedichtet und gedämmt, die nicht mehr tragfähigen Geschossdecken erneuert und es wird eine neue wasserundurchlässige Sohlplatte eingebaut.“ Darüber hinaus werde die Haustechnik komplett erneuert und die Fenster und Türen werden ausgetauscht. Künftig wird die Polizeistation barrierefrei erreichbar sein und mittels Erdwärme beheizt. „Weil das Hauptgebäude unter Denkmalschutz steht, stimmen wir uns dabei eng mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ab.“

Den Anforderungen an ein modernes Polizeirevier war das Gebäude längst nicht mehr gewachsen. Daher ist auf der Nordwest-Seite im rückwärtigen Bereich nun ein etwa 300 Quadratmeter großer Erweiterungsbau geplant, in dem sieben Büros, Besprechungsräume und der Umkleidebereich eingerichtet werden sollen. „Der zweigeschossige Erweiterungsbau ist besonders klimafreundlich“, erklärte Barbara Müller. Er soll eine Photovoltaikanlage erhalten und wie das Hauptgebäude über Erdwärme versorgt werden.

Das ebenfalls auf dem Areal stehende Gebäude, das 2011 zur Unterbringung der Bäderdienst-Beamten errichtet wurde, erhält ebenfalls eine eigene Wärmeversorgung über Erdwärme und Solaranlagen. Dafür wird der Haustechnikraum erweitert.

Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. Die Baukosten schätzt das GMSH auf 11,9 Millionen Euro.

Der Sylter Polizei-Chef Dieter Johannsen begrüßt die Sanierung: „Es ist ein großes Projekt und wir hoffen, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.“ Er und seine Kollegen sind zuversichtlich, nach Abschluss der Sanierung „in eine tolle, neue Dienststelle“ einziehen zu können.