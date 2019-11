KLM sucht händeringend Baufirmen

Kopplin: Projekte des kommunalen Wohnungsbauunternehmens gehen gut voran, stoßen aber auf Hindernisse

06. November 2019, 16:21 Uhr

Westerland | „Ich muss die Erwartungen ein bisschen bremsen – auch wir leiden unter den Personalproblemen der Baufirmen“, erklärte Marcus Kopplin. Im Wohnungsbauausschuss der Gemeinde Sylt reagierte der Geschäftsführer des Kommunalen Liegenschafts-Managements der Gemeinde Sylt (KLM) mit diesen Worten auf die Frage der Gemeindevertreterin Maria Andresen (Grüne), wann das Bauprojekt Wohnsiedlung Ost denn endlich fertig sei.

Finanziell steht das Liegenschaftsmanagement gut da: Rund zehn Millionen Euro Umsatzerlös zeigte die Präsentation des KLM-Geschäftsberichtes für 2018 den Ausschussteilnehmern auf. Diese Umsätze in den Bau neuer Wohnungen zu investieren, gestalte sich derzeit jedoch schwierig: Es fehlt schlichtweg an ausführenden Bauunternehmen. „Nur weil wir ein Bauvorhaben ausschreiben, heißt das nicht, dass die Firmen alle aus dem Busch gesprungen kommen.“ Es sei inzwischen schon ein eigenes Arbeitsfeld, die Baufirmen für die Projekte zu gewinnen: „Die Firmen haben immer mehr Probleme, gute Fachkräfte zu bekommen – darunter leidet auch die Qualität des Ergebnisses.“ Besonders bemerkbar mache sich das auch in der Mängelbeseitigung: „Wir sind teilweise mit drei Personen auf den Baustellen unterwegs und kontrollieren die Bauarbeiten“, erklärte Kopplin, „das kostet Zeit und Manpower.“

Erst vor kurzem habe eine Rohbaufirma auf einer Baustelle insgesamt 46 Fensterstürze erneut öffnen und nachbessern müssen: „Die Maurer wussten leider mit der Folie, die Wasser aus dem Mauerwerk nach außen ableiten soll, nichts anzufangen und hatten diese lose in die Mauer gelegt. So etwas führt zu Verzögerungen.“

Aktuell geht es jedoch bei allen Projekten sehr gut voran, gab der KLM-Chef bekannt, jedoch stößt man immer wieder auf neue Hindernisse: Bauverordnungen und immer neue Auflagen müssen beachtet werden. Schon länger sei es eine feste Regelung, Erdgeschosswohnungen barrierefrei oder barrierearm erreichbar bauen zu müssen: „Das ist wirklich schön, aber auch das Wasser nutzt den barrierefreien Eingang.“ In zunehmendem Maße haben sturzflutartige Regenfälle für nasse Füße gesorgt: „Die Untere Wasserbehörde schickt gerne schöne Erlasse, die uns verpflichten, immer mehr Wasser auf den Grundstücken versickern oder verdunsten zu lassen“, doch so einfach wie sich das anhört, sei es nicht. „Erst vor kurzem war der Bahnweg am besten mit einem Boot zu befahren. Nach solchen Vorfällen sind wir anschließend mit der Mängelbeseitigung ausgelastet.“ Darum habe das KLM entschieden, die Doppelhäuser in Tinnum auf einen Sockel zu stellen, „dann sind die Eingänge zwar nicht barrierefrei, sondern über ein oder zwei Stufen erreichbar, aber das Wasser läuft uns dann nicht in die Häuser hinein.“ Ein passender Lösungsvorschlag entstand im Publikum: „Wie wäre es mit einer Rampe?“, überlegte Christian Thiessen.

Auch zur allgemeinen Bebauung äußerte sich der Westerländer Bürger, der die Zahl der Neubauten ungleich auf die Ortsteile verteilt sieht: „Man hat in vielen Westerländer Wohnsiedlungen immer dichter gebaut – in der Hans-Böckler-Straße ist uns der letzte kleine Park weggenommen worden.“ Die Dörfer hätten die Möglichkeiten jedoch nicht wahrgenommen, die das Wohnraumentwicklungskonzept festgestellt hat. „Westerland wird verdichtet, wir kriegen den zusätzlichen Autoverkehr und die Grünflächen werden abgeschafft“, fasste Thiessen seine Kritik zusammen. In Thiessens Augen hätte in Keitum, Tinnum und Morsum mehr gebaut werden können.

Marcus Kopplin erklärte, man müsse sich den Gegebenheiten der einzelnen Ortsteile anpassen: „Bauten wie in der Hans-Böckler-Straße werden wir kaum nach Morsum setzen können.“ Das KLM sei auch an Bauflächen außerhalb von Westerland interessiert gewesen: „Jedoch wurden die Pläne, rund um die Morsumer Grundschule zu bauen, aus Denkmalschutzgründen vom Land abgelehnt.“ Natürlich spiele sich das städtische Leben in Westerland und einem Teil von Tinnum ab, gab Kopplin zu. Jedoch könne er sich nicht vorstellen, „in Morsum ein ähnliches Projekt zu realisieren wie der Bastianplatz in Westerland.“

Auf die Nachfrage, ob ein an das Ortsbild angepasstes Bauverhalten möglich wäre, erklärte Kopplin: „Das KLM führt nur das aus, was die Politik möchte. Die zentraleren Lagen sind einfach gefragter und auch der Bedarf ist viel größer.“