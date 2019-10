Klimaschützer und Surf-Weltmeister senden gemeinsames Signal

Avatar_shz von ago

07. Oktober 2019, 16:27 Uhr

Westerland | Im Rahmen der der Siegerehrung der neuen Windsurf-Weltmeister versammelten sich am Sonntagnachmittag Wassersportler aus aller Welt und Klimaaktivisten der Sylter Umweltverbände auf dem Siegertreppchen der Sylter World-Cup Bühne und sandten ihr Signal von der Promenade Westerlands in die Welt: „Rüm Hart, Klaar Kimming - Klima retten. Jetzt!“, so solidarisierten sich die Spitzensportler mit den Forderungen der Meeres- und Klimaschützer.

Zehn Tage lang hatten die Umweltverbände Schutzstation Wattenmeer, Naturschutzgemeinschaft Sylt, NABU, Plastic-Crew Sylt und Bye Bye Plastic-Sylt gemeinsam mit dem Sylter Surf Club die World-Cup Meile mit Themen des Klima- und Meeresschutzes bereichert. Ein zweitägiger „Green Seven Summit“ zum Klimaschutz, mit hochkarätigen Vorträgen bekannter Wissenschaftlerinnen, war von der Cup Organisation Act Agency und Pro Sieben dieses Jahr erstmalig dem Sport- und Ausstellungskonzept hinzugefügt worden.

„Das war für uns der entscheidende Faktor, die ungewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Mercedes World Cup zu wagen“, sagt Lothar Koch von der Schutzstation Wattenmeer.