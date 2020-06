Kleine Runde, statt große Sause

Obwohl das große Harleytreffen auf Sylt abgesagt wurde, kamen rund 500 Biker nach Sylt / Laut Polizei alles ruhig

Westerland | Die Ferienwohnung auf Sylt war gebucht, die Vorfreude auf das Treffen seit Monaten gestiegen: Das wollten sich rund 500 Harley-Fahrer auch durch die Coronakrise nicht verderben lassen. Obwohl die „Harley-Davidson-Summertime-Party“, die ursprünglich vom 5. bis 7. Juni auf Sylt stattfinden sollte, wegen des Virus Mitte April abgesagt wurde, waren die Biker aus der ganzen Republik auf die Insel gekommen. Auch aus einigen Nachbarländern waren Fans der chromblitzenden Maschinen angereist. In diesem Jahr ist aber alles ruhiger und leiser: Auf Höhepunkte wie den legendären Harley-Konvoi über die Insel, oder die Party im Westerländer Kursaal müssen die Freunde der schweren Motorräder aus Milwaukee aber in diesem Jahr verzichten.

„Wir machen keine offizielle Veranstaltungen und gucken, dass hier alles geregelt abläuft“, sagt Michael Knote, stellvertretender Vorsitzender des Harley-Davidson-Sylt-Chapter. Der Verein organisiert das Treffen, das in diesem Jahr zum 23. Mal stattfinden sollte, auf ehrenamtlicher Basis. Auch wenn er offiziell nicht iverantwortlich ist, kümmert Knote sich darum, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden und nicht alle auf einem Pulk sitzen. Vor allem die Elisabethstraße in Westerland gilt als beliebter Treffpunkt der Biker. Gegen Spekulationen in den Sozialen–Netzwerken, über geheime Biker-Treffen am Wochenende, wehrt er sich vehement. „Es gibt weder Geheimtreffen noch sonstige nicht angekündigte Events“, sagt das Sylt-Chapter-Mitglied.

Die Hälfte der ursprünglich angemeldeten rund 1000 Teilnehmer sei jetzt trotz der Absage gekommen: „Wir sind froh für die Insel, für die Vermieter und Restaurants, dass die Biker trotzdem angereist sind“, sagt Knote. Viele hätten ihren geplanten Kurztrip auf die Insel für einen zweiwöchigen Urlaub verlängert. Geplante Reisen ins Ausland fallen ohnenhin häufig aus.

So ging es auch den Harleyfahrern Ulrich und Ulrike aus Wedel in Schleswig-Holstein, die gleich mit der ganzen Familie angereist sind. Das Paar ist traurig, dass die Parade über die Insel nicht stattfindet. „Das war immer ein Highlight, wenn die Sylter in den Vorgärten sitzen und die Menschen am Straßenrand mitfiebern, ein irres Gefühl“, sagt Ulrike. Aber bei ihr überwiege die Freude überhaupt auf der Insel zu sein. Bis zuletzt sei demnach unklar gewesen, ob sie überhaupt mit Zug oder Fähre auf die Insel dürfen.

Die vier Mitglieder des Villa MC-Hannover, Körner, Ulli, Lutz und Hagen, sind teilweise gleich mit dem Auto gekommen und haben ihre Harleys zu Hause gelassen. Seit dem ersten Treffen auf Sylt sind sie dabei, die Absage habe sie daher hart getroffen, sagt Körner, „aber Kontakte und Freundschaften pflegen geht ja trotzdem und drauf kommt es an“.

Der Sylter Polizei-Chef Dieter Johannsen rechnet nicht damit, dass er und seine Kollegen am Wochenende aktiv werden müssen. Zumindest am Freitag sei alles ruhig gewesen, sagt er. In der Elisabethstraße würden sie zwar kontrollieren und zum Beispiel einen Korso mit 200 bis 300 Bikern auflösen. „Aber ich gehe davon aus, dass sich alle an die Regeln halten und keine spektakulären Szenarien passieren.“