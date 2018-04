Klaus Mertens singt Brahms und Dvorák

von Ralf Henningsen

Am Mittwoch, 25. April, um 20.15 Uhr findet in der St. Severin Kirche das Konzert „Aber die Liebe“ mit Klaus Mertens (Bass) und Alexander Ivanov am Klavier statt. Gespielt werden Gesänge von Brahms und Dvorák. Klaus Mertens zählt zu den bedeutendsten deutschen Bass-Baritons. In der Woche darauf, am Mittwoch, 2. Mai, folgt ein Orgelkonzert von Christoph Schoener, Organist der St.-Michaelis-Kirche, Hamburg. Durch die Kirchensanierung ist die Zahl der Plätze weiterhin begrenzt. Restkarten sind an Vorverkaufsstellen und ab 19.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.