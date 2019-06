Klassenerhalt gesichert

Herren50+ des Tennisclub Westerland beenden erfolgreiche Sommersaison

von ago

19. Juni 2019, 13:45 Uhr

Westerland | Eine intensive Sommersaison ist für die Spieler des Teams Herren50+ vom Tennisclub Westerland (TCW) erfolgreich beendet. Nach sieben Spieltagen innerhalb von sieben Wochen steht der Klassenerhalt in der zweithöchsten deutschen Spielklasse fest. Insgesamt kamen zehn Spieler im Alter zwischen 50 und 57 zum Einsatz. Kapitän Thomas Bender: „Dieses Projekt hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in diesem Sommer auf die Meldung einer Herren55+ verzichtet, um eine schlagkräftige Truppe für die Nordliga Herren50+ aufbieten zu können. Wir waren uns über die Intensität bewusst und mussten mit verletzungsbedingten Ausfällen oder beruflichen Verpflichtungen der Spieler rechnen. Nur durch die altersmäßige Zusammenlegung und der bewährten Spielgemeinschaft mit Niebüll, Bredstedt und Leck standen mir ausreichend Spieler zur Verfügung. Dieses Team ‚Nordfriesland‘ hat uns selbst und auch den Gegnern wegen seines fairen und sympathischen Auftretens viel Freude bereitet.“

Die Entscheidung über den Ausgang der gesamten Saison fiel erst am letzten Spieltag. Die Gastmannschaft aus Walsrode stand zwar als Absteiger fest, doch musste das Sylter Team zum einen zunächst das eigene Spiel gewinnen und dann aber noch den Ausgang des Spiels Victoria und Duwo (beide Hamburg) abwarten. Als der fünfte von möglichen neun Punkten (sechs Einzel, drei Doppel) und somit der Sieg für den TCW erreicht war, kam fast zeitgleich die Meldung über den für das Sylter Team so wichtigen Sieg Victorias aus Hamburg. Den Klassenerhalt feierten dann am Abend beide Teams gemeinsam, da die sympathischen Absteiger aus Niedersachsen das gesamte Wochenende auf der Insel verbrachten. Das nächste sportliche Ziel für den Tennisclub ist das Gästeturnier „SyltCUP“ vom 23. bis zum 26. Juli und das Jugendturnier „KidsCUP“ am 27. Juli.