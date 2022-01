Corona auf Sylt : Kita Alte Realschule: So viele Kinder sind jetzt in Quarantäne

Die Kita „Alte Realschule“ in Westerland ist seit Dienstag geschlossen. Es ist nicht der erste Corona-Ausbruch in dieser Einrichtung auf Sylt.

12. Januar 2022, 15:26 Uhr

Die Kita „Alte Realschule“ in Westerland ist seit Dienstag geschlossen. Es ist nicht der erste Corona-Ausbruch in dieser Einrichtung auf Sylt.

Weil ein Mitarbeiter der Kita „Alte Realschule“ in Westerland positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind jetzt 48 Kinder sowie vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne. „Die meisten Mitarbeitenden haben bereits einen negativen PCR-Test erhalten und können wieder arbeiten gehen, da sie geimpft sind“, teilte Bürgermeister Nikolas Häckel am Mittwoch auf Nachfrage von shz.de mit. Die Gemeinde Sylt hatte den Fall auf Facebook publik gemacht.

Die infizierte Person habe zudem keinen Kontakt zu den Kindern gehabt. Am Dienstagnachmittag sei die Nachricht des Gesundheitsamts Husum über die Teilschließung des Elementarbereiches gekommen, sagte Häckel. Die Kinder gehen demnach am Mittwochabend zum PCR-Test. Bis einschließlich Samstag müssen sie aber trotzdem in Quarantäne bleiben.

Da die Schnellteststationen jedoch normalerweise keine Kinder unter sechs Jahren testen, gibt es extra für die Kita eine Vereinbarung mit Intervivos (Inseltest). Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt

Am Sonntag können die Kinder dann mit einem Schnelltest freigetestet werden. „Da die Schnellteststationen jedoch normalerweise keine Kinder unter sechs Jahren testen, gibt es extra für die Kita eine Vereinbarung mit Intervivos (Inseltest)“, sagte der Bürgermeister. Diese besorgen sogenannte „Lollitests“, die dann am Sonntag an den Teststationen Rathaus und Bismarckstraße zur Verfügung stehen sollen.

Nicht der erste Fall

Zuletzt hatte es an der Kita „Alte Realschule“ in Westerland Anfang Dezember einen Corona-Ausbruch gegeben. Alle Kinder aus drei Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen sowie ein Kind aus der dritten Krippengruppe mussten damals von ihren Eltern abgeholt werden. Nachdem die PCR-Tests negativ waren, ist die Quarantäne für die Kinder wieder aufgehoben.

Im März 2021 waren sieben Erzieher der Einrichtung mit einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden: Der PCR-Test gab aber Entwarnung – alle Tests waren negativ, sagt Kreissprecherin Dagmar Schulze damals. Bis die PCR-Ergebnisse vorlagen, war die Kita auch damals für einige Tage geschlossen.