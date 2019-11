Kirchenmagazin räumt ab

Kirchenmagazin der Norddörfer Kirchengemeinde macht ersten Platz bei Wettbewerb

Avatar_shz von Anja Werner

22. November 2019, 15:35 Uhr

WENNINGSTEDT | Nicht nur in geographischer, sondern auch publizistischer Hinsicht rangiert die Kirchengemeinde Wenningstedt-Braderup in der Evangelischen Nordkirche nun ganz oben: Der Kirchenbrief „Bi Serk“ belegte bei einem Wettbewerb unter 190 eingereichten Publikationen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern den ersten Platz.

„Ich war gleichermaßen überrascht und stolz, als ich die Auszeichnung in Lübeck im Rahmen der Landessynode entgegen nehmen durfte“, freute sich Wenningstedts Pastor Rainer Chinnow und gab den Dank gleich an zwei maßgebliche Mitstreiterinnen weiter: „Imke Wein und Anja Buchholz haben hervorragende Arbeit geleistet.“

Das befand auch die sechsköpfige Jury, die sowohl die grafische Gestaltung, die redaktionelle Qualität und das inhaltliche Profil wie auch die Fotoauswahl und den Aufmerksamkeitswert der einzelnen Gemeindebriefe bewertete.

Den ersten Platz des Wettbewerbs teilt sich die Kirchengemeinde Wenningstedt-Braderup mit der Kirchengemeinde Wismar. Beide erhielten neben Urkunden jeweils 600 Euro Preisgeld, das Rainer Chinnow für die Gemeindearbeit verwenden will.

Ulrike Hillmann, Präses der Landessynode und Schirmherrin des Gemeindebrief-Preises, würdigte in ihrer Ansprache die Bedeutung der Gemeindebriefe: „In ihnen kommt die bunte Mischung des Gemeindelebens zum Ausdruck. Gemeindebriefe laden ein zum Mitmachen, rufen auf zu Hilfe und Teilnahme, spenden Trost und machen Mut, regen Ideen an, würdigen den Einsatz, halten gemeinsam Erlebtes fest und erinnern. Gemeindebriefe verbinden Menschen und sind unverzichtbares Sprachrohr nach außen.“

Seit 2009 erscheint der Wenningstedter Kirchenbrief „Bi Serk“ und dies drei mal jährlich. Der kreative Kopf hinter der vielseitigen Publikation ist die Sylter Journalistin Imke Wein. Obwohl es das kleinste von derzeit 16 Magazin-Projekten ist, die Imke Wein realisiert, ist ihr dieses besonders ans Herz gewachsen:

„Die Gemeinschaft der Kirchengemeinde bildet für mich ab, wie Kirche sein sollte. Jeder ist willkommen, es gibt keine Dogmen und viel Raum für soziale Projekte. Die christliche Grundidee wird hier wirklich gelebt.“

Der Horizont von „Bi Serk“ geht weit über den bloßen Abdruck von Terminen und Verkündigungen hinaus. Es menschelt sehr in dem Kirchenbrief, und eben dies ist Imke Wein ein besonderes Anliegen. Zugleich böten ihr die gesetzten Schwerpunkt-Themen jeder Ausgabe auch die Möglichkeit persönlicher Entfaltung: „Von Freude bis Trauer floss da bereits manch eigene Erfahrung mit ein.“ Das Konzept kommt an: Der Wenningstedter Kirchenbrief hat eine Auflage bis zu 5000 Exemplaren, wird bis in die ferne Schweiz verschickt und findet sogar Interesse bei Lesern, die nicht der Kirche angehören.

Auch wenn Imke Wein Herz und Motor des Kirchenbriefs ist, „tragen auch andere wesentlich zum Gelingen bei: An erster Stelle meine Grafik-Partnerin Anja Buchholz, mit der ich seit zwölf Jahren richtig fette Projekte umsetze – immer freudvoll, wir haben uns noch nicht einmal gezankt. Bei ‚Bi Serk‘ ginge es auch ohne Kathrin Wenzel im Gemeindebüro nicht. Zudem garantiert unser ehrenamtliches Korrekturteam eine sorgenfreie Lektüre.“