Konzert am Ewigkeitssonntag : Kirchenkonzert in St. Nicolai

23. November 2018, 14:25 Uhr

Am Sonntag, 25. November, gastiert die Violinistin Kati van der Meulen in der Dorfkirche St. Niels in Alt-Westerland. Nach dem Musikstudium in Rotterdam und Hannover arbeitete sie als Violinistin in den Theater-Orchestern von Oldenburg, Bremen und Hildesheim. Seit diesem Jahr lebt die Musikerin hier auf Sylt. Zusammen mit dem Westerländer Kirchenmusiker Christian Bechmann wird sie ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen. Auf dem Programm stehen unter anderem das Violinkonzert E-Dur, BWV 1042, die Violinsonate in G-Dur, BWV 1021 und die „Air“ aus der Orchestersuite Nr. 3 BWV 1068. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde vorher. Der Eintritt beträgt 12 Euro und ermäßigt 6 Euro.