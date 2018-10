von Ralf Henningsen

23. Oktober 2018, 18:27 Uhr

Am morgigen Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr gibt es in der Reihe Kino und Kirche in St.Niels den Film „The Founder“ zu sehen, ein Biopic über Ray Kroc, Gründer des McDonald-Imperiums. Eine Legende mit kritischem Blick auf die Auswüchse der Marktwirtschaft. Pastorin Anja Lochner bietet im Anschluss Gelegenheit zum Gespräch über den Film.