„Kinder können viel leisten, wenn die Motivation da ist“

Sylter Schülerinnen und Schüler produzieren in den Herbstferien einen Film über die Morsumer Ringfibel

von Wiebke Stitz

01. Oktober 2019, 13:26 Uhr

Sylt | Acht Kinder, ein über tausend Jahre altes Artefakt und eine Woche Zeit – der Filmworkshop der Gemeinde Sylt, der Volkshochschule Husum und der Sölring Foriining hat sich ein ambitioniertes Programm verordnet. Unter der Leitung von Mareike Holländer, Inhaberin der Trickfilmschule Holländer Art, ist bereits zum zweiten Mal ein Ferienprojekt für Sylter Schülerinnen und Schüler angeboten worden, das sich die Realisation eines Filmes zu einem speziellen Inselthema zum Ziel gesetzt hat. Der Real- und Animationsfilm in diesem Jahr beschäftigt sich mit einem der sensationellsten Funde auf Sylt: Die Ringfibel, die zum Morsumer Silberschatz gehört und auf der Morsumer Nösse gefunden wurde.

Doch gehört haben die Kinder vor diesem Workshop von der Ringfibel noch gar nichts. „Ich dachte, das ist ein Armreif“, gibt Eva zu und auch Workshop-Leiterin Mareike Holländer erzählt: „Wir hatten als Vorgabe nur den Begriff Ringfibel – mehr nicht.“ Das genügte den Kindern jedoch als Auftakt zu einer umfassenden Recherchearbeit mit Exkursion zur Morsum Nösse.

Alexander Römer, Museumsleiter der Sölring Museen und Mitinitiator des Workshops, überraschte die Kinder dann mit dem echten Exponat und einem Vortrag darüber. Sie durften den Fund, der weltweit Aufsehen erregte, selbst in Händen halten. „Das war eine enorme Form der Wertschätzung“, analysiert Mareike Holländer, für die bei ihren Filmworkshops weniger das eigentliche Filmthema als die Förderung der Kinder im Bereich Sozialverhalten im Vordergrund steht. „Die Kinder kennen sich zunächst nicht und müssen als Team zusammenwachsen. Sie lernen, wie man sich in anstrengenden Phasen motiviert und auch bei Langeweile am Ball bleibt. Kinder können unglaublich viel leisten, wenn die richtige Motivation da ist“, fasst sie ihre Erfahrungen aus rund 100 norddeutschen Projekten dieser Art zusammen, die sich auch auf Sylt bewahrheitet hat.



Schon der Biike-Film ist ein Erfolg





Das kann auch Alexander Römer bestätigen. Der Film aus dem letztjährigen Workshop zum Thema „Biike“ läuft erfolgreich in seinem Sylt Museum in Keitum. „In Gesprächen mit den Besuchern bekomme ich durchweg ein positives Feedback dazu. Es geht nicht um eine hochwissenschaftliche Aufarbeitung, es geht darum, die Kinder mit ihrer Inselidentität in Kontakt zu bringen. Und das können die Zuschauer wertschätzen.“

Rund fünf Minuten wird der Film über die Ringfibel dauern. Um offene Fragen zu klären, werden die Schülerinnen und Schüler selbst zu Schauspielern, die ein Wissensquiz über die Ringfibel spielen. „Ringfibel-Expertin“ Janna gibt die passenden Antworten auf bereits geklärte Fragen und bietet verschiedene Alternativen da, wo auch die Wissenschaft bis heute keine Antwort bieten kann. Die Geschichte der Ringfibel haben die Kinder als Animationsfilm mit selbst gemachten Zeichnungen Schritt für Schritt produziert.

Das Drehbuch, die Utensilien und das Filmen selbst lag ebenfalls allein in ihren Händen. „Wir haben sehr diszipliniert mit klaren Regeln und Vorgaben gearbeitet. So lange das klappt, vertraue ich den Kindern und lasse sie machen“, erklärt Mareike Holländer.

Finanziert wurde der Filmworkshop über die Initiative „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Zu sehen sein wird das fertige Werk im Sylt Museum – passend zur Neueröffnung der Ausstellung rund um die Ringfibel im Frühsommer 2020.