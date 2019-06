S : Kicken und Spenden beim Altliga Cup

Am Sonnabend findet der Altilga Cup auf Sylt statt. In diesem Jahr mit dabei: Die ehemaligen Profis Ivan Klasnic und Ivica Olic.

13. Juni 2019, 17:59 Uhr

Tinnum | An diesem Sonnabend veranstaltet der Förderverein der Altliga von Tinnum 66 zum zehnten Mal sein Kleinfeld-Fußballturnier um den Sylter Bank Altliga-Cup. Dieses Turnier, das am Sportzentrum Sylt stattfindet, hat sich mittlerweile zum größten Altliga-Turnier Norddeutschlands entwickelt. Insgesamt 36 Teams kämpfen ab 11 Uhr um die begehrte Trophäe – so verwundert es nicht, dass die Teams mittlerweile nicht nur aus Schleswig-Holstein, sondern aus der gesamten Bundesrepublik anreisen.

Ein illustres Teilnehmerfeld

Während die Lokalmatadore von Rote Erde Westerland und den VUI Old-Boys eigentlich mit dem Fahrrad kommen können, haben die Kicker aus Wangen im Allgäu wie schon im vergangenen Jahr die weiteste Tour zu bewältigen. Aber auch die Nordhessenauswahl aus Kassel und Teams aus dem Westerwald, Düsseldorf und Braunschweig runden dieses illustre Teilnehmerfeld ab. Für internationales Flair sorgt erstmals die polnische Mannschaft aus Gdynia bei Danzig und einen Hauch von Bundesligafußball versprüht das „Ivan Klasnic-Team“ in welchem neben dem erstgenannten auch noch der ehemalige HSV- und FC Bayern-Spieler Ivica Olic die Fußballschuhe schnüren wird.

imago/Manngold

Der Weg zum Tinnumer Sportzentrum lohnt sich also auf jeden Fall, zumal ab 16 Uhr auch noch zwölf Damen-Teams um den Paradise-Sylt-Cup antreten werden.

Eine Tombola zugunsten der Lebenshilfe Sylt, sowie der Sylter Tafel runden das Programm ab. Nach der Siegerehrung dürften dem Cheforganisator der Veranstaltung, Uwe Glindmeier, mehrere Tonnen Last von der Schulter fallen. Dann können sich er und sein vielköpfiges Helfer-Team, angeführt von den „Helfenden-Elfen“, den Klängen der Live-Band mr.jimmy@friesenschlampen.de hingeben, die schon im letzten Jahr bei der Players-Night das Festzelt zum Beben brachten. Danach übernimmt DJ Kentho.