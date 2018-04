7. Syltfähre Music Night : Kettcar tritt auf der Syltfähre auf

Konzert im Schiffssalon am 23. August 2018

von Ralf Henningsen

03. April 2018, 04:20 Uhr

Eine populäre Hamburger Band konnte die Röm-Sylt-Linie für ihre diesjährige Musicnight auf der Syltfähre engagieren: Kettcar wird am Donnerstag, 23. August, bei der 7. Auflage der Musicnight auftreten.

Zuletzt war die Indie-Rock-Band um Sänger Marcus Wiebusch mit ihrem Song „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ in Erscheinung getreten, ihrer ersten Veröffentlichung seit fünf Jahren. Ihr aktuelles Album „Ich vs. Wir“ stieg im Oktober 2017 auf Platz 4 in die deutschen Albumcharts ein. Bereits 2012 spielte Kettcar zum 50-jährigen Jubiläum der Fährlinie ein Konzert auf „MS Sylt Express“.

Am 23. August gibt es schon nachmittags Live-Musik an Bord: Auf den Abfahrten 15.30 Uhr ab List und 16.30 Uhr ab Havneby wird „Grillmaster Flash“ die Fahrgäste unterhalten, auf den Abfahrten 17.30 Uhr ab List und 18.30 Uhr ab Havneby sind „Torpus & The Art Directors“ live zu sehen. Nach diesen Vorbands geht es dann mit Kettcar hinaus auf die Nordsee.

Tickets für Kettcar kosten 36 Euro zuzüglich Gebühren und sind ab heute, 10 Uhr, an den Fahrkartenschaltern der Syltfähre und an Vorverkaufsstellen erhältlich.