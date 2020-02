Keitumer Wasserballer erringen Heimsieg

Partie gegen den Dauerrivalen SV Wiking Kiel endet mit 10:8 / Am Sonntag Spitzenspiel gegen HSG Warnemünde

24. Februar 2020, 15:39 Uhr

Westerland | Am Sonntag stand bei den Keitumer Wasserballern das dritte und zunächst letzte offizielle Heimspiel dieser noch jungen Saison an. Zu Gast bei bestem „Hallenwetter“ war der Dauerrivale und ebenfalls Titelaspirant SV Wiking Kiel.

Nach leichten Startschwierigkeiten auf Seiten der Hausherren im ersten Viertel (2:3 Tore), riss man das Ruder im zweiten Spielabschnitt mit einem 3:0-Lauf herum und ebnete bereits früh den Weg für einen möglichen Sieg. „Den traditionell sehr schwimmstarken Kielern kamen die Regeländerungen zu dieser Saison enorm entgegen, ein Rausstellungsverhähltnis von insgesamt 16 zu 7 mit so wenigen Gegentoren zu überstehen spricht für unsere Abwehrleistung“, so Simon Schmiedel nach der Partie.

Auch in der zweiten Hälfte der Partie ließen die Insulaner nicht nach und hielten die Konzentration hoch und konnten sich mit drei erzielten Toren hintereinander weiter absetzen. Die Kieler hielten trotz des Spielverlaufs an ihrem Spielsystem fest und fanden so keine Möglichkeiten, sich aus dem Klammergriff der Keitumer zu befreien.

„Im letzten Spielabschnitt wurde es für uns nochmal eng, da mittlerweile drei Spieler mit zu vielen persönlichen Fehlern vom Spiel ausgeschlossen waren – mit einer geschlossenen Teamleistung retteten wir die Partie gegen sichtlich frustrierte Landeshauptstädter schließlich über die Zeit“, freute sich Kapitän Jörg Decker nach Abpfiff, denn auch er musste frühzeitig das Wasser verlassen. Das schlussendliche Ergebnis von 10:8 Toren gegen den SV Wiking Kiel war für die Hausherren eine schöne Revanche; so hatte man zuvor in der identischen Paarung im Finale des SHSV-Pokals den Pott von der Insel ziehen lassen.

Besonders zufrieden zeigten sich die Keitumer mit dem Schiedsrichtergespann aus Hamburg (Scharnagel/Glahn), das extra auf die Insel gereist war und die Partie mit Ruhe völlig neutral bewertete.

Bereits kommenden Sonntag steht das nächste Spitzenspiel gegen die HSG Warnemünde I an. Stattfinden wird dieses Spiel aus logistischen Gründen jedoch im Uni-Sportzentrum Kiel. Sicherlich eine für die Meisterschaft entscheidende Partie, bei der die Wasserballer des TV Keitum wieder alles geben werden.