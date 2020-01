Keitumer ringen um den Kairem Ingiwai

Bauausschuss hat der Erschließung des Kairem Ingiwai zugestimmt / Anlieger sind besorgt

Avatar_shz von shz.de

26. Januar 2020, 18:32 Uhr

Keitum | „Hier wird an einem Strang gezogen“, bemerkte Gritje Stöver zu den geplanten Baumaßnahmen im Kairem Ingiwai, „jedoch ziehen die Planer am anderen Ende als die Anlieger.“ Auf der jüngsten Keitumer Ortsbeiratssitzung am Donnerstag, 23. Januar, wollte die Vorsitzende den Anliegern noch einmal die Gelegenheit geben, ihre Wünsche und Bedenken kund zu tun, obgleich sich ihre Lage dadurch bisher eher verschlimmert denn verbessert hat. Zum Hintergrund: Die kleine Straße am östlichen Ende Keitums ist schon seit Jahren marode und löchrig, die Sanierung der Straße entsprechend teuer – besonders für die Anlieger: Bis zu 100 000 Euro kann der Ausbau kosten – pro Anwohner (wir berichteten).

Bis zu 75 Prozent der Kosten können nach aktueller Satzung der Gemeinde bei einem Straßenausbau auf die Anlieger umgelegt werden, aufgeteilt nach Grundstücksfläche. Ein Verteilerschlüssel, der für Ungerechtigkeiten sorgt: So müssen die acht Grundstücksbesitzer auf der einen Seite deutlich höhere Beträge zahlen als die 24 Eigentümer, die ihnen gegenüber wohnen. Schon vor einem Jahr hat sich darum die Interessengemeinschaft „Ingiwai Nord“ formiert, die eine Reform der Straßenausbausatzung forderte und zudem gegen unliebsame Details der Ausbaupläne protestierte, wie beispielsweise die Fällung von 14 Bäumen und die Gefahr von Rasern auf einer ausgebauten und gut beleuchteten Straße.

Das Ergebnis ihres Protests war ein Schock für die Anwohner: „Aufgrund der zahlreich eingegangenen rechtlichen Fragen und anwaltlichen Schreiben mussten wir uns rechtlich beraten lassen“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel den rund 25 anwesenden Keitumern auf der Ortsbeiratssitzung. Das Ergebnis: Weil die Straße bisher nicht über einen tragfähigen Unterbau, Straßenbeleuchtung und durchgehende Entwässerung verfügt, wird aus der ursprünglich geplanten Sanierung nun eine Erschließung – mit einer eigenen Beitragssatzung, die die Anlieger mit 85 anstatt der ursprünglichen 75 Prozent beteiligt. „Mir wurde oft vorgeworfen, einen Rachefeldzug gegen die Proteste zu führen, dem ist aber nicht so“, betonte Häckel. „Uns als Verwaltung blieb rechtlich keine andere Wahl.“ Der Bauausschuss hatte der Erschließung auf seiner jüngsten Sitzung zähneknirschend zugestimmt, „und wenn keine anderslautenden Beschlüsse mehr initiiert werden, läuft das jetzt so durch“, erklärte der Bürgermeister.

Der Wechsel zur Erschließung ließe sich ohnehin nicht mehr umkehren, Keitums Ortsbeiratsvorsitzende wünschte sich aber trotzdem, dass das letzte Wort im Kairem Ingiwai noch nicht gesprochen ist: „Wir haben uns in dieser Sache für eine Bürgerbeteiligung ausgesprochen“, so Stöver, „diese besteht aber nicht nur aus einer Informationsveranstaltung.“ An die Anlieger gewandt appellierte sie, „dass sie sich nicht entmutigen lassen, auch wenn der Protest mal negative Folgen hat, wie in diesem Fall.“

In die kommende Gemeindevertretersitzung möchte Gritje Stöver noch einmal alle Wünsche der Bürger tragen – von denen aber bereits alle in dem bestehenden Beschluss umgesetzt seien, die rechtlich möglich sind, gab Häckel zu bedenken: Offene Gräben anstatt Entwässerungsrohre, Kreuzungsbereiche mit Bodenwellen zur Verlangsamung des Verkehrs und ein Prüfungsauftrag, ob aus Gründen des Umweltschutzes auf die letzte Straßenleuchte verzichtet werden kann. Den Anliegern reichte dies nicht: Eine Mutter wünschte sich „eine verkehrsberuhigte Straße, auf der die Kinder spielen können.“ Ein Anwohner befürchtete, „die Straße verliert durch die Erschließung ihren dörflichen Charakter.“ Ein anderer schlug eine einspurige Straße mit Einbahnstraßenregelung vor, um den Verkehr zu beruhigen. Der Idee von Ortsbeiratsmitglied Oliver Ewald, aus der Straße eine Fahrradstraße zu machen, musste Nikolas Häckel eine Absage erteilen: „Das geht nur, wenn der Radverkehr gegenüber dem Autoverkehr weit überwiegt. In diesem Fall trifft das aber nicht zu.“ Eine weitere Rednerin aus dem Publikum geht regelmäßig im Kairem Ingiwai spazieren und ist „regelmäßig verzaubert von den wunderschön blühenden, uralten Weißdornhecken. Wenn die unwiederbringlich weggerissen werden, können wir gleich ganz Keitum versiegeln – so etwas Schönes bekommen wir nie wieder.“