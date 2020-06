Sylter Veranstaltungspläne: : Keitum will keinen Sylter Sommermarkt

Keitumer Ortsbeirat stimmt mehrheitlich gegen Pläne für eine neue Veranstaltung am Siidiik.

von Ralf Henningsen

26. Juni 2020, 17:26 Uhr

Keitum | „Einfach mal treiben lassen und eine bunte Welt aus Genuss, Shopping und Unterhaltung genießen“ – für den Keitumer Ortsbeirat klingt das nicht verlockend. Bei den Kommunalpolitikern stießen Stephanie „Kiki“ Schneiders Pläne für einen Sommermarkt auf der Keitumer Wiese auf Bedenken, die Mehrheit stimmte am Donnerstag mit nein. Bedröppelt verließ die Veranstalterin den Friesensaal.

Im Westerländer Hauptausschuss hatte „Kiki“ Schneider ihre Pläne schon am Dienstag vorgestellt (wir berichteten), doch das Gremium wollte erst das Stimmungsbild des Keitumer Ortsbeirats abwarten. Die Zustimmung der Politik sei für die Veranstaltung nicht erforderlich, hatte Bürgermeister Nikolas Häckel erläutert, eine Genehmigung des Ordnungsamtes reiche dafür aus. Trotzdem wollte „Kiki“ Schneider gern auch die Zustimmung des Kommunalparlaments einholen.

Der „Sylter Sommermarkt“ nach „Kiki“ Schneiders Plänen sollte vom 1. bis zum 8. August auf der drei Hektar großen Wiese am Keitumer Siidiik stattfinden, wo sonst alljährlich das von ihr veranstaltete Poloturnier ausgetragen wird. Sylter und Urlaubsgäste sollten sich auf „eine neue, bunte Erlebniswelt“ mit Ausstellerpagoden, Food-Trucks und einer Aktionswiese freuen. In einem kleinen Pagodendorf sollten Sylter Unternehmer, Gemeinden und überregionale Aussteller ein familienfreundliches Programm anbieten – zum Beispiel mit Bogenschießen, Ponyreiten, Hufeisen-Weitwurf, Cricket und Minigolf. Hörnum könnte mit der Schutzstation Wattenmeer vertreten sein, Keitum mit einer Pferdeshow, List mit dem Erlebniszentrum Naturgewalten, Wenningstedt mit einem Kinder- und Kulturprogramm und Westerland mit der Feuerwehr. Bei der Suche nach Ausstellern und Sponsoren habe sie durchweg positive Resonanz erfahren, berichtete „Kiki“ Schneider dem Ortsbeirat. Die Corona-Regeln würden bei der Frischluftveranstaltung selbstverständlich eingehalten, maximal 250 Gäste dürften zeitgleich auf das Gelände.

Doch Veranstaltungen dieser Art sind in Keitum offenbar nicht erwünscht: „Ich sehe das eher kritisch“, befand SWG-Gemeindevertreter Bernd Christensen. Coronabedingt hätten Feuerwehren und Ringreitervereine ihre Veranstaltungen abgesagt – „dann passt das nicht.“ Vera Bleicken (SSW) warnte vor einem Präzedenzfall – ein Sommermarkt könnte auch einen Frühlings-, Herbst- und Wintermarkt nach sich ziehen. Dr. Roland Klockenhoff sah grundsätzlichen Klärungsbedarf, ob auf dem Grünland am Siidiik nach dem Polo auch andere Großveranstaltungen zulässig sind – „da kann noch richtig Leben im Koog entstehen.“ Erik Kennel (SWG) zweifelte an, ob „sieben Tage mit Hufeisen-Weitwurf zu Sylt passen.“

Bei der Abstimmung votierten acht Ortsbeiratsmitglieder gegen den Sommermarkt. Jan Junge (CDU) stimmt dafür, die Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver (CDU) enthielt sich der Stimme.

„Ich frage mich, wie man nur dagegen sein kann“, äußerte sich „Kiki“ Schneider gestern enttäuscht gegenüber der Sylter Rundschau. Sie habe ansonsten durchweg Zustimmung wahrgenommen – auch aus der Politik. Am Donnerstag habe sie sogar einen Sponsor gewinnen können, der eine mobile Kindereisenbahn finanziert.

„Wir haben den offenen Dialog gesucht“, erklärte „Kiki“ Schneider. „Wir hätten den Markt insbesondere für Familien mit Kindern gerne umgesetzt, aber ohne die Zustimmung des Beirates möchten wir das nicht.“ Ihr Fazit: „Schade, aber man kann es nie allen recht machen.“