Veranstaltungen auf Sylt : Keitum: Sommermarkt anstatt Polo-Turnier?

Veranstalterin Kiki Schneider stellt neue Ideen für Sommer und Winter vor.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

02. Juni 2020, 07:40 Uhr

Nachdem in den vergangenen Wochen eine Veranstaltungsabsage auf Sylt die nächste jagte, ist nun ein Silberstreifen am Horizont zu erkennen: Veranstalterin Stephanie „Kiki“ Schneider hat zwei Konzepte für eine mögliche Umsetzung des Wintermarktes in diesem Jahr entworfen. Dabei berücksichtigt sie die derzeit herrschenden, coronabedingten Vorgaben, denn noch vermag niemand einzuschätzen, wie die Situation im Dezember auf der Insel sein wird.

Durch die Maßnahmen zum Schutz vor Corona vermindert sich die Anzahl der Hütten auf dem Wintermarkt von bislang 23 auf 18 bis 19 Hütten. Dadurch und durch zusätzliche Laufwege soll ermöglicht werden, dass Besucher die vorgeschriebenen Abstände einhalten können.

Auf das gemütliche Kaminzimmer, die Holzhütte inmitten des Marktes, die Gelegenheit zum Sitzen und Aufwärmen bietet, werden die Gäste in diesem Winter allerdings verzichten müssen. „Das finde ich selbst super schade“, sagt die Veranstalterin und fährt lachend fort: „Und zwar nicht nur, weil ich selbst eine Frostbeule bin!“ Kiki Schneider möchte einen Markt für alle machen – „Nicht jeder kann die ganze Zeit stehen, das Kaminzimmer war immer eine Möglichkeit zum Ausruhen“, meint sie. Alternativ bestehe die Möglichkeit, die bereits vorhandenen Bänke auf dem Platz neue Mitte stehen zu lassen. Wenn auch nicht wind- oder regengeschützt, so bieten sie die Möglichkeit zu verschnaufen.

Auch das Kinderkarussell hat in diesem Jahr schlechte Karten, da die Schutzmaßnahmen vor Corona sich hier nur schlecht umsetzen lassen. Über passende Alternativen würde allerdings bereits nachgedacht, so Kiki Schneider. „Ich würde nur äußerst ungern nichts für die Kinder anbieten. Das gehört einfach dazu.“ An kreativen Ideen mangelt es jedenfalls nicht – was die Verantwortlichen letzten Endes beschließen, bleibt abzuwarten.

„Als Veranstalter wollen wir natürlich alle Beteiligten an einen Tisch holen, um gemeinsam zu entscheiden“, so Kiki Schneider. In Absprache mit dem Ordnungsamt soll bald beschlossen werden, welches der beiden Konzepte besser umzusetzen ist. In den Haushalt der Gemeinde Sylt wurden jedenfalls schon einmal 40 000 Euro für eine potenzielle Defizitabdeckung eingestellt.

„Für mich bedeutet der Wintermarkt Kontakt zu meinen Ausstellern, der Gemeinde und den Sponsoren, die alle hinter mir stehen“, so Kiki Schneider erfreut. Von Seiten der Aussteller sei ihr Bereitschaft signalisiert worden wieder bei dem Wintermarkt in Westerland dabei zu sein. „Viele freuen sich darauf wieder auf Sylt ausstellen zu können.“ Allerdings gebe es noch viele offene Fragen, die zunächst geklärt werden müssten. „Aber wir haben ja auch noch viel Zeit“, zeigt Schneider sich optimistisch.

Sommermarkt anstatt Polo in Keitum

Und damit es bis dahin nicht zu langweilig wird, hat sich Kiki Schneider noch etwas überlegt: Statt des Poloevents, dass aufgrund der Pandemie auf das kommende Jahr verschoben werden musste, soll es auf der Keitumer Wiese in diesem Jahr einen Sommermarkt geben. „Das war so eine Idee, die schon ewig bei uns in der Schublade lag“, erzählt die Veranstalterin. „Wir können diese Zeit jetzt nutzen, um über neue Projekte nachzudenken und diese hoffentlich auch umsetzen.“ In diesem Jahr soll es also keine Pferde zu bestaunen geben – dafür aber eine Auswahl an Ständen, Kunst und Kultur, ein Spieleangebot für Kinder, gutes Essen und verschiedene Aktionen in Zusammenarbeit mit insularen Institutionen.

Der Platz auf den Wiesen biete immerhin genug Platz, um ein solches Event auch mit viel Abstand möglich zu machen, da ist sich Kiki Schneider sicher. „Außerdem fehlt es in dieser Zeit coronabedingt ohnehin an Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie“, findet sie. Anstatt eine weitere Veranstaltung zu streichen, will die engagierte Veranstalterin das mögliche Event an die aktuellen Corona-Maßnahmen anpassen.

Auch diesbezüglich habe sie von Seiten der Aussteller nur positives Feedback erhalten. „Viele wollen gerne nach Sylt kommen, finden aber, sie passen nicht zum Polo – jetzt haben sie die Gelegenheit dazu und freuen sich sehr.“

Wird die Veranstaltung von Gästen und Syltern angenommen, müsse man darüber diskutieren wie es weitergeht. „Ich glaube, der Sommermarkt wäre eine Bereicherung für die Insel“, findet Kiki Schneider. „Wir wollen es einfach gerne versuchen.“

Ortsbeiräte sollen entscheiden

In der vergangenen Hauptausschusssitzung der Gemeinde Sylt wurden die Konzepte vorgestellt. Bürgermeister Nikolas Häckel stellte dar, dass der Sommermarkt in Keitum lediglich der Genehmigung des Ordnungsamtes bedürfe, weil er auf einem privaten Gelände statt fände. Doch sei eine Zustimmung dazu durch die Politik Wunsch der Veranstalterin. Der Hauptausschuss beschloß nach dem Einwand von Keitums Ortbeiratsmitglied Oliver Ewald und Westerlands Ortsbeiratsvorsitzenden Kay Abeling zunächst ein Stimmungsbild zu den geplanten Veranstaltungen im jeweiligen Ortsbeirat einzuholen. Das soll dann dem Hauptausschuss wiederum vorgestellt werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.