Keitum feiert St.Severin

Keitum | Die St. Severinskirche und ihren Namenspatron, der im vierten Jahrhundert in Köln lebte und wirkte, werden am Wochenende in Keitum gefeiert. „O when the saints go marching in“, lautet der Titel der sogenannten Severinstage, die bis Sonntag, 27. Oktober, zum vierten Mal auf der Insel stattfinden.

Am Sonnabend, 26. Oktober, findet um 10.30 Uhr eine Kirchenführung mit Pastorin Susanne Zingel statt. „Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind“, lautet der Titel der Veranstaltung, bei der es auch um das Namensgedächtnis der Kirche gehen soll, wie die Veranstalter mitteilten.

Ebenfalls am Sonnabend wird es um 18 Uhr ein Abendgebet mit Musik von Alexander (Orgel) und Boris Ivanov (Saxophon/Klarinette) geben. Anschließend lädt die Gemeinde zum Severinsempfang ins Keitumer Pastorat.

„Sanctus sanctus - heilig bist nur Du“, lautet der Titel des Gottesdienstes mit Abendmahl, den Pastorin Susanne Zingel; Alexander und Boris Ivanov am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr feiern. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Severinstage ist frei.

Anlässlich des Reformationstages am Donnerstag, 31. Oktober, wird um 11 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst zum Reformationstag gefeiert in der St. Nikolai Kirche in Westerland gefeiert.

Um 18 Uhr findet zum ein Luthermahl mit Pastor Ingo Pohl statt. „Auch in diesem Jahr laden Pastor Ingo Pohl und das Restaurant Janke‘s am Reformationstag ab 19 Uhr zum „Luthermahl“ ein, teilte die Gemeinde mit. Wie schon in den beiden vorhergehenden Jahren können die Gäste traditionelle Speisen nach Rezepten aus dem 16. Jahrhundert genießen. Zwischen den sechs Gängen trägt Pastor Pohl aus den überlieferten Tischreden des Reformators vor, die sowohl Nachdenkliches, wie Humorvolles zu bieten haben.

Der Preis für „Gaumen- und Ohrenschmaus inklusive Honigmet beträgt 39,90 Euro. Um Voranmeldung im Restaurant Janke’s wird gebeten: Telefon 04651-3720.

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Severin, Pröstwai 20, 25980 Sylt/Keitum, Telefon 04651/31713, Fax 04651/35585. Email kirchenbuero@st-severin.de