„Keiner kauft im Moment Tickets für Veranstaltungen“

Am 24. April endet der Veranstaltungsstopp auf der Insel - Wie geht es dann auf den Sylter Bühnen weiter?

Anja Werner

07. April 2020, 16:36 Uhr

Sylt | Das Wenningstedter Dorfteichfest ist fertig geplant. In der Theorie. Auch das Meerkabarett weiß schon genau, wer nach dem Opening am 6. Juli auf der Bühne stehen würde. Was niemand weiß, ist, ab wann es wieder Veranstaltungen auf der Insel geben darf. Für die Organisatoren und Künstler ist das eine herausfordernde Situation. Sobald ein gesetzlicher Erlass vorliegt, der die Veranstaltungsmöglichkeiten einschränkt oder sie ganz verbietet, haben sie Chance auf den Ausgleich ihrer finanziellen Verluste durch ihre Versicherung. Wenn sie eine haben und wenn diese den Pandemie-Fall einschließt.

Gibt es die gesetzliche Vorgabe nicht, muss das finanzielle Risiko einer Absage von den Veranstaltern allein getragen werden. Wir haben uns bei den Veranstaltern der Insel umgehört, wie sie mit der Situation umgehen:

Sylt Open Airs

Tim Bendzko und DJ Alle Farben sollten in diesem Sommer die Bühne am Flughafen rocken. Die Organisatoren Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) und PK Events Peter Kötting haben sich aktuell dazu entschieden, jetzt bereits die Veranstaltungen auf das nächste Jahr zu verlegen. „Wir haben uns gemeinsam überlegt, welche Verantwortung wir haben. Nicht nur den Konzertbesuchern, sondern auch unseren Unternehmen gegenüber“, erklärt Peter Kötting. „Jeder weitere Tag, den wir gewartet hätten, hätte weitere Verluste bedeutet, deshalb haben wir die Reißleine gezogen und die Konzerte in das nächste Jahr verlegt.“

Kursaal³

In Wenningstedt ist der Spielplan für 2020 randvoll. Bis zum 24. April sind die Veranstaltungen ausgesetzt. Wie es dann weitergeht, wird Elke Wenning, Veranstaltungsleiterin des Tourismusservice Wenningstedt-Braderup, dann entscheiden. Auch für sie spielen die Regressansprüche, die durch einen gesetzlichen Erlass der Versicherung gegenüber möglich sind, eine gewichtige Rolle. Als schwierig sieht sie es an, Veranstaltungen ins nächste Jahr zu verschieben, da auch da das Programm schon mehr als gut gefüllt ist. Sollte es möglich sein ab Mai wieder Veranstaltungen durchzuführen, ist Elke Wenning zuversichtlich, dass Gäste kommen. „Wer zu uns will, kauft seine Karten von jeher spontan“.

Kampen:

Ebenso wie die Wenningstedter wollen auch die Kampener verfahren. „Ich warte erstmal mit den Entscheidungen über alle weiteren Veranstaltungen ab“, sagt Tourismuschefin Birgit Friese. Das White Dinner sowie der Kultur- und Literatursommer finden bislang also statt. Anders sieht es mit der Jubiläumsauflage von „Kampen Jazz by Till Brönner“ aus. Sie fällt aus. „Es ist einfach zu ungewiss, ob die Künstler aus Amerika und Kanada überhaupt nach Deutschland fliegen können“, erklärt Birgit Friese. „Hinzu kommt die Unsicherheit bei Sponsoren, ob die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Das hat uns veranlaßt, Kampen Jazz für 2020 abzusagen und uns auf das nächste Jahr zu freuen.“ Auch der finanzielle Aspekt spielt für den Tourismusservice in Kampen eine Rolle. „Man muss sich eine Veranstaltung in dieser Größenordnung, die für den Besucher keinen Eintritt kostet, auch leisten können. In der jetzigen Situation müssen auch wir auf das Geld schauen“, gibt Birgit Friese freimütig zu. Abgesagt wurde auch die Gesundheitsveranstaltung „Kampeneum“ am 1. Mai. Die wird jedoch ein Jahr später nachgeholt.„Alle Referenten haben uns bereits ihre Bereitschaft hierzu signalisiert“, freut sich die Tourismusdirektorin.

Paul Panzer, Vicky Leandros und Co.

Am 30. Mai soll Paul Panzer auf der Bühne des Kongresszentrums Westerland stehen. Veranstalter Peter Kötting hält daran ebenso fest wie an den Terminen mit Vicky Leandros und Martin Rütter. Im Gegensatz zu den Open Air-Konzerten ist er zuversichtlich, dass Veranstaltungen mit unter 1000 Besuchern stattfinden könnten.

„Ich möchte jedoch nicht in der Haut der Entscheider stecken“, gibt er zu. „Jetzt haben die Menschen größere und wichtigere Probleme zu lösen. Sie müssen im Kopf erst wieder frei sein für Spaß und Unterhaltung. Monentan kauft keiner Tickets für Veranstaltungen.“